Бородина разразилась гневной отповедью в адрес опозоривших ее хейтеров

Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина ответила на нападки хейтеров в свой адрес.

Ксению Бородину не смогли узнать среди ее подруг на снимке. В "Инстаграм" ведущей появилось свежее фото, на котором она предстала в окружении своих "красивых подруг". Вот только ожидаемого ошеломительного эффекта фото не вызвало, скорее наоборот, взбесило фанатов.

Комментаторы даже растерялись, когда увидели снимок. В кадре предстали Ксения Бородина в окружении пяти своих подруг, среди которых была едва различимая Ольга Орлова. Остальные показались фанатам клонами друг друга.

"Все на одно лицо"; "Почему все так похожи??"; "Вы все такие одинаковые)))"; "Твои красивые фотошопы и ты"; "Все на одно лицо..."; "Клоны", – написали фолловеры.

Ксению Бородину возмутили такие комментарии. Она разразилась гневной тирадой в "Сторис" и посоветовала хейтерам сходить к офтальмологу.

Стоит отметить, что Ксению Бородину часто обвиняют в чрезмерной ретуши фотографий. Однажды у нее из-за неумелой ретуши появились два пупка, также у нее была огромная голова с маленьким телом, многие помнят и ноги ведущей с неестественным рельефом.

Напомним, недавно Ксения Бородина развелась с мужем Курбаном Омаровым после шести лет брака. С тех пор ведущая интригует фанатов. Многие считают, что у звезды есть новый поклонник.