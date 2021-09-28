"Маленький срок": покрытая синяками Бородина огорошила новостью

Телеведущая Ксения Бородина перестала интриговать поклонников и скрывать изменения в жизни.

Ксения Бородина с головой погрузилась в работу после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым. Она смело берется за перспективные проекты и не теряет время зря. При этом ведущая великолепно выглядит и держит себя в форме. Во многом этим она обязана изнурительным тренировкам.

Сейчас Ксения Бородина участвует в новом сезоне шоу "Ледниковый период". Она не скрывает, что нагрузки там колоссальные, после тренировок у нее все тело в синяках. Гематомы были на бедрах и плечах. На днях Бородина показала эти травмы в своем "Инстаграм".

Стоит отметить, что Ксения долго интриговала поклонников и не рассказывала, кто ее партнер на льду. Теперь же стало известно, что это бывший напарник Ольги Бузовой, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.

В своем микроблоге Ксения Бородина показала фото, на котором предстала со своим партнером по льду. Пара выглядела счастливой и совсем не измотанной. Бородина поблагодарила коллегу и отметила, что он лучший партнер. Также она поблагодарила фанатов за поддержку, ведь на льду она совсем недолго. "Месяц на льду – совсем маленький срок", – призналась Бородина.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Бородина взвыла от заваливших ее негативом хейтеров.



