"Не сможет воспитать": Пугачева лишила родственника ребенка

Выяснилось, что не так давно певица отняла у своего племянника Влада Пугачева сына Евгения. Более того, Примадонна отдала ребенка на воспитание чужому человеку – собственному водителю.
Теперь мужчина хочет вернуть единственного наследника, но 72-летняя Алла Пугачева якобы не дает этого сделать. Знакомые были шокированы поступком звезды. Некоторые считают, что артистка не имеет права брать на себя роль судьи в этом вопросе.
Сама же знаменитость объяснила свое поведение заботой о Жене. Якобы его отец принимает запрещенные вещества, страдает алкогольной зависимостью и связался с плохой компанией. По словам Аллы Пугачевой, образ жизни племянника заставил пойти ее на столь жесткие меры.
После случившегося поэтесса Лариса Рубальская и актриса Екатерина Семенова перестали общаться с певицей. Но есть и те, кто поддерживают радикальный шаг Примадонны. Например, певец Шура (Александр Медведев) тоже считает родственника Аллы Пугачевой "конченным человеком".
Артист рассказал, что хорошо знаком с ситуацией. "Он не сможет достойно воспитывать сына", — уверена Шура.
Напомним, Алла Пугачева и ее муж Максим Галкина воспитывают восьмилетних двойняшек Лизу и Гарри. Также у Примадонны есть старшая дочь – Кристина Орбакайте.
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