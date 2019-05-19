Измотанная Пугачева женила непутевого племянника

Алла Пугачева решила восстановить отношения с сыном своего брата. Племянник доставил немало забот Примадонне из-за своих проблем с алкоголизмом. Однако родственник, наконец, надумал остепениться – и певица его в очередной раз простила.

Алла Пугачева прекратила общение с сыном покойного брата Евгения много лет назад – племянник сильно пил и постоянно попадал в передряги. Тем не менее, в особо трудные моменты Примадонна приходила на помощь непутевому родственнику.

Когда четыре года назад из-за вредной привычки с Владом случилась беда – парализовало ноги – Алла Пугачева оплатила лечение племянника в Израиле. Но, едва встав на ноги, родственник снова загулял, сдал две квартиры в Москве и уехал жить под Рязань. Пытался создать семью, но ничего не вышло.

Для Примадонны это стало последней каплей, Алла Пугачеваоборвала все контакты с Владом. Но недавно артистка нашла в себе силы простить племянника – тот вернулся в Москву и пообещал кардинально изменить свою жизнь. 33-летний родственник даже представил певице свою невесту, 34-летнюю Гузель.

"В Рязанской области жил с женщиной, но семьи не получилось. Одним днем собрал вещи и рванул назад. Настроение было паршивым — решил развлечься в бильярдной. А охранники хотели выгнать, потому что при ходьбе пошатываюсь. Объяснял, что не пьян, но без толку. Вызвали начальство — главного бухгалтера. Гузель успокоила амбалов. Так и познакомились", - рассказал свою историю Влад Пугачев в интервью изданию StarHit.

Гузель утверждает, что поначалу не обратила внимания на фамилию Влада. Но через неделю знакомства Пугачев предложил ей выйти за него замуж. По словам племянника Примадонны, Алла Пугачева обещала помочь как в организации скромного торжества, так и с открытием небольшого бизнеса.