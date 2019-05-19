Измотанная Пугачева женила непутевого племянника

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Воскресенье 19 мая
Лента новостей
04:33
Очаровательная хористка представила Армению на "Евровидении-2019"
22:11
Обворожительная женщина-сантехник покорила мир
21:56
Милонов потребовал проверить скандального депутата Резника из-за обвинений в "строительном рэкете"
18:24
Зеленский сделал важное заявление по Крыму
18:05
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 мая 2019 года
17:48
Пригожин жестко поставил Лазарева на место после полуфинала "Евровидения-2019"
16:57
Топалов сцепился с Тодоренко из-за маленького сына
16:10
Пугачеву засняли за запретным занятием
15:37
"Ведьмачка": дочь Аллегровой облили грязью
15:34
Володин рассказал о решении о подаче заявки в ПАСЕ
15:13
Дайнеко в "голом" платье восхитила народ
14:45
Взбешенные украинцы брызжут слюной из-за триумфатора Путина
13:55
Брежнева и Меладзе показали постельное видео
13:18
Стало известно настоящее имя Меган Маркл
13:03
Кафельникова блеснула задорными сосками
12:24
Сексуальная Туктамышева шокировала дерзкой выходкой
12:09
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
12:04
Алибасов оплакивает смерть близкой женщины
11:46
Гузеева объявила о переменах в жизни после громкого скандала
11:12
Поргина заговорила о новом браке
10:53
Жена прервала молчание после известия о болезни Газманова
10:18
Пойдет пешком: вскрылись сенсационные подробности инаугурации Зеленского
08:10
Скандалист Ляшко ищет близости с Зеленским
06:12
Европейские политики наплевали на истерику украинцев
04:00
Скандально известная модель проговорилась об имени новорожденного сына
02:15
Покрытая опарышами звезда шоу "Дом-2" вопила от ужаса
00:02
Ученые сделали сенсационное открытие в изучении болезни Альцгеймера
22:11
Найден корень всех бед дышащей на ладан Украины
21:54
Известный писатель и лауреат Пулитцеровской премии скончался в США
21:50
Башаров публично воссоединился с бывшей женой
21:31
КАМАЗ без тормозов смял маршрутку в Волгограде
21:25
Омолодившаяся Погребняк стала двойником дочери Пугачевой и Галкина
21:22
Попа-убийца: знаменитая телеведущая едва не умерла после операции на ягодицах
21:09
15 человек спасли из горящей многоэтажки в Москве
20:56
Родственники Алентовой загоняют актрису в гроб
20:48
Пробравшуюся на Каннский кинофестиваль Боню приняли за эскортницу
20:48
"Скажите спасибо Повалий": врачи спасают выброшенную матерью девочку
20:32
Отвергнутый женой Топалов сел на диету
20:28
Путин назвал главное оружие России в XXI веке
20:20
У могил Доренко и Началовой ошиваются "мутные" персонажи
19:50
Влюбленный Меладзе обласкал партнершу на закрытой вечеринке
19:49
Сердючка публично побила победителя "Евровидения"
19:07
Борющийся с раком Юдашкин устроил модный показ
19:03
Новая дорога сделала выезд из Метрогородка более комфортным
18:34
Стало известно об увольнении Медведева
18:13
Появились подробности о разводе Меган Маркл
18:09
Пассажиры загоревшегося SSJ 100 "Аэрофлота" испытали космические перегрузки
17:53
"Единая Россия" помогла повысить качество проверок бизнеса
17:44
Собчак пришиблена страшным известием о смерти
17:26
Чистота и безопасность для самых маленьких: Fairy выпустил средство для детской посуды
17:02
Балующаяся сладким 49-летняя звезда показала роскошное тело
16:58
Концерт Bon Jovi в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
16:43
Совет на выходные
16:35
Убьют: предсказана страшная судьба выскочки Зеленского
16:30
Пьяная жительница Башкирии избила женщину-полицейского
16:29
"Я не ожидал такого": старик Краско отказался от ребенка молодой невесты
16:19
Бородина призналась в психическом расстройстве
16:17
Разорвали лицо: изувеченному на шоу "Дом-2" юноше становится все хуже
16:03
Ковальчук разнесли за подражание известной актрисе
15:49
"Грустно": Марина Анисина объявила о смерти
15:44
Бывший соратник Януковича помог Зеленскому
15:41
Названа причина провала Лазарева на "Евровидении-2019"
15:36
Большое горе в семье знаменитости растрогало Корчевникова
15:12
Самую сердитую кошку в мире настигла страшная смерть
14:53
Мстительный Порошенко жестко осадил высокомерного Зеленского
14:53
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 мая 2019 года
14:50
"В ожидании прекрасного": Варнава вожделенно раскорячилась на полу
14:40
Получившая миллион долларов Мадонна отказалась выйти на сцену "Евровидения"
14:27
Многодетная модель вызвала восхищение голым телом
14:27
Жившая в однушке с крысами Тодоренко рассказала о нелегкой доле
14:06
Жителей Подмосковья держит в страхе крушитель автомобилей
14:01
Убитая горем мать завывала на прощании с Доренко
13:59
Лариса Долина представила клип в память о Началовой
13:47
Опозоренного Порошенко с подельниками сажают на цепь на Украине
13:46
Сафронов призвал к бойкоту "Евровидения"
13:42
Премию JAZZ 89.1 FM впервые вручат в саду "Эрмитаж"
13:32
Путин посадил на голодный паек обнаглевшего Лукашенко
13:31
Жена Диброва осталась одна с тремя детьми
13:26
Избавившаяся от коньков Загитова шокировала поклонников
13:25
Лазареву отдали победу на "Евровидении-2019"
13:17
Как правильно раскручивать соцсети: учимся у звезд
13:02
Под Москвой из квартиры вынесли драгоценности на миллион
12:48
Лазарев в Израиле провел веселую ночь с гей-парой
12:43
Сияющая Меланья Трамп поразила безукоризненным вкусом
12:33
Наблюдавшаяся в роддоме Кулакова Кабаева откровенно о потере ребенка
12:21
Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
12:18
Живут без эрекции: раскрыта главная опасность табака для курильщиков
12:15
Главные события Москвы
12:08
Улица Юлии Началовой: россияне требуют увековечить память о лучшем голосе страны
12:02
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
11:59
Агрессивная пенсионерка устроила дебош на борту самолета
11:44
"Как бабушка": народ заклевал резко постаревшую Монику Белуччи
11:38
Знойная аллергия: как спастись от неизлечимой напасти
11:30
Мать вцепилась во вдову на прощании с Доренко
11:23
Евреи публично посадили звезду "Евровидения" на кол
11:13
Названы провоцирующие ожирение продукты
11:03
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
10:59
"Не уважают Россию": знаменитый артист отказался от подачек Запада
10:43
Малышеву выставили против больной Бузовой
10:38
Во внезапной смерти Исаевой обнаружен страшный мистический след
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Очаровательная хористка представила Армению на "Евровидении-2019"
Обворожительная женщина-сантехник покорила мир
Лазарев пропал после выхода в финал "Евровидения"
Лазарев в Израиле провел веселую ночь с гей-парой
Опьяненному победой Зеленскому вынесли серьезное предупреждение
"Сиди и не дергайся": рвущегося на Украину Киркорова щелкнули по носу
Шоу-бизнес

Измотанная Пугачева женила непутевого племянника

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Алла Пугачева решила восстановить отношения с сыном своего брата. Племянник доставил немало забот Примадонне из-за своих проблем с алкоголизмом. Однако родственник, наконец, надумал остепениться – и певица его в очередной раз простила.
прочитано 712 раз

Алла Пугачева прекратила общение с сыном покойного брата Евгения много лет назад – племянник сильно пил и постоянно попадал в передряги. Тем не менее, в особо трудные моменты Примадонна приходила на помощь непутевому родственнику.

ПО ТЕМЕ

Довольная Пугачева обласкала другого на глазах мужа

Галкин вызвал скандал своими играми с детьми

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Когда четыре года назад из-за вредной привычки с Владом случилась беда – парализовало ноги – Алла Пугачева оплатила лечение племянника в Израиле. Но, едва встав на ноги, родственник снова загулял, сдал две квартиры в Москве и уехал жить под Рязань. Пытался создать семью, но ничего не вышло.

Для Примадонны это стало последней каплей, Алла Пугачеваоборвала все контакты с Владом. Но недавно артистка нашла в себе силы простить племянника – тот вернулся в Москву и пообещал кардинально изменить свою жизнь. 33-летний родственник даже представил певице свою невесту, 34-летнюю Гузель.

"В Рязанской области жил с женщиной, но семьи не получилось. Одним днем собрал вещи и рванул назад. Настроение было паршивым — решил развлечься в бильярдной. А охранники хотели выгнать, потому что при ходьбе пошатываюсь. Объяснял, что не пьян, но без толку. Вызвали начальство — главного бухгалтера. Гузель успокоила амбалов. Так и познакомились", - рассказал свою историю Влад Пугачев в интервью изданию StarHit.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Фан Страница (@alla_primadona)

Гузель утверждает, что поначалу не обратила внимания на фамилию Влада. Но через неделю знакомства Пугачев предложил ей выйти за него замуж. По словам племянника Примадонны, Алла Пугачева обещала помочь как в организации скромного торжества, так и с открытием небольшого бизнеса.

Автор: Андрей Евлампиев19 мая 2019, 10:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Мстительный Порошенко жестко осадил высокомерного Зеленского
Опозоренного Порошенко с подельниками сажают на цепь на Украине
Опьяненному победой Зеленскому вынесли серьезное предупреждение
Коварный Порошенко вырыл могилу Зеленскому

Шоу-бизнес

Опять проиграл: Сергея Лазарева сглазили перед "Евровидением"
Нидерланды победили на "Евровидении" в Израиле
"Чуть-чуть моложе Пугачевой": Кожевниковой без макияжа крепко врезали
Тяжелая болезнь приковала Бородину к постели

Проишествия

Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Шоу-бизнес

Дайнеко в "голом" платье восхитила народ

Пользователи осыпали ее комплиментами
Lifestyle

Концерт Bon Jovi в Москве: "Дни.ру" раздают билеты

Джон Бон Джови и его группа покоряют "Лужники"
Шоу-бизнес

"Ведьмачка": дочь Аллегровой облили грязью

Жестокие подписчики растерзали Лалу в честь праздника
Шоу-бизнес

Стало известно настоящее имя Меган Маркл

В Сети появился официальный документ

Гороскоп

Родственники Алентовой загоняют актрису в гроб
Совет на выходные
Уникальная судьба: сделано сенсационное заявление о родах Алины Кабаевой
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Мать вцепилась во вдову на прощании с Доренко
Участница "Евровидения" из Северной Македонии вернулась взять реванш
Знаменитости на открытии Каннского кинофестиваля
Экс-мисс Вселенная возбудила народ горячими фото

Спорт

Избавившаяся от коньков Загитова шокировала поклонников
Овечкин спас товарища от удара в лицо (видео)
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Атаковавших Крымский мост украинцев жестко унизили
Фото Крымского моста после зимы довело людей до истерики
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru