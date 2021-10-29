"Копия мамочки": 8-летняя дочь Пугачевой кардинально преобразилась

Маленькая наследница артистов произвела фурор. Алла Пугачева и Максим Галкин вырастили себе замену.

В семье именитой певицы и харизматичного юмориста все идет своим чередом. Пока Алла Пугачева хозяйничает в замке, а Максим Галкин трудится на благо родных, их общие дети превращаются в высокостатусных персон. С ранних лет родители прививают им интеллигентность и артистизм, которые подкрепляются ухоженной внешностью и модными нарядами.

Восьмилетняя дочь звездной четы Лиза стала настоящей красавицей. В Сети ее ласково называют принцессой, предвещая ребенку сценическое будущее. В последнее время девочка выглядит довольно взрослой, благодаря эффектному облику. На фан-странице Аллы Пугачевой в "Инстаграм" появилось уникальное фото Лизы.

Невооруженным глазом стало заметно, что девочка кардинально преобразилась. Лиза отрастила роскошную шевелюру внушительной длины. Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина забрала пышные локоны в высокий хвост, украсив прическу розовым бантиком.

В комментариях к кадру юную леди наградили массой комплиментов. Народ заявил, что Лиза стала сильно походить на Примадонну. "Лиза так похожа на маму", "Красотка взрослеет", "Ну очень шикарная прелесть", "Копия мамочки", — написали пользователи Сети.

Речь зашла и про звездных родителей девочки. Аллу Пугачеву и Максима Галкина признали великолепной парой, которая сумела создать на редкость удачную семью.