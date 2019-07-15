Скандал с усыновлением и смена фамилии: семейная драма Пугачевой вновь на слуху

Темная история с усыновлением Примадонной внучатого племянника проясняется. Родственник Аллы Пугачевой пообщался с журналистами.

Три года назад Примадонна шокировала общественность, представив приемного сына Женю. После выяснилось, что мальчик – внучатый племянник Аллы Пугачевой.

Отец ребенка – Влад Пугачев – приходится артистке племянником. Примадонна много лет заботилась о непутевом родственнике, а теперь взяла под опеку его сына.

Дело в том, что Влад некоторое время назад употреблял наркотики. Алла Пугачева, дабы спасти родственника от пагубного пристрастия, оплатила его лечение в клинике.

В больнице Пугачев встретил дважды судимую бывшую наркоманку Викторию Фадееву. Вскоре Влад и Виктория поженились. У них родился сын Женя. Однако спустя время Пугачев вновь взялся за старое. Пагубное пристрастие разрушило здоровье мужчины – отказали ноги. В это же время развалился его брак.

Алле Пугачевой опять пришлось вмешаться. Влада отправили в Израиль на лечение. Там его поставили на ноги и помогли бросить наркотики. После родственник звезды вновь женился, он и его супруга Гузель проживают в квартире, которую им подарила Примадонна. Пугачев пока не работает, он сдает квартиру покойного отца и живет на деньги от аренды. Все это время маленький Женя был под опекой звезды.

Не так давно эта история вновь всплыла в СМИ. Стало известно, что мальчика усыновила пара из окружения Аллы Борисовны. Няня, которая смотрела за Женей, очень к нему прикипела и взяла в семью.

После появились слухи, что после усыновления ребенок будет носить фамилию новых родителей. Однако Влад Пугачев эту информацию отрицает.

"Я не комментирую эту историю и вообще не даю интервью. Это не ваше дело. Но могу точно сказать, что фамилию Жене никто не менял. Он по-прежнему Пугачев. Все-таки он на сегодняшний день единственный (не считая меня) продолжатель нашей фамилии по мужской линии", – цитирует Влада Пугачева сайт "Комсомольская правда".