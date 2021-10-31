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Шоу-бизнес
Выставившая зад на фоне храма Бузова лишилась денег

Выставившая зад на фоне храма Бузова лишилась денег

МХАТ имени Горького отменил спектакль "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой, который был запланировал на 2 ноября.

Продолжение: Обиженная Бузова резко отреагировала на отмену спектакля со своим участием

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Культурное учреждение объяснило такое решение тем, что в период пандемии плохо продаются билеты на постановку. Вместе с тем в театре отметили, что насовсем спектакль не убирают, а лишь переносят.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Судя по всему, Ольга Бузова расстроена таким поворотом. Ведь не секрет, что участие в постановке принесло поющей ведущей хороший доход. Теперь же она лишилась новых гонораров из-за отмены спектакля.

Ранее МХАТ продлил контракт со скандальной звездой. Худрук театра Эдуард Бояков заявил, что в ноябре в спектакле о молодом Иосифе Сталине зрители снова увидят Ольгу Бузову. Напомним, участие артистки в "Чудесном грузине" вызвало шквал резкой критики как у профессионалов, так и у рядовых россиян. Многие обвинили Боякова театра в желании хайпануть на популярности эпатажной поп-дивы.

Как писали "Дни.ру", ранее экс-участник шоу "Дома-2" Май Абрикосов (Роман Тертишный) потребовал привлечь Ольгу Бузову к ответственности за оскорбление чувств верующих. Его возмутили снимки телеведущей, на которых виден ее оголенный зад на фоне храма Александра Невского в Волгограде. Кроме того, он напомнил, что исполнительница уже не раз позволяла себе глумиться над христианской верой.

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Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/globallookpress.com
Автор: 31 октября 2021, 12:36 Источник: Официальный сайт МХАТ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

комментарии

Ответить:

...
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Что здесь делает депутат ,В.Манукян,и здесь скрывает себя ,косит под журналиста Его место там в Думе ,сидеть ,молчать, или пусть напишет откуда сам,почему так быстро попал в Думу,кто его туда по великому блату, протащил,в интернете нет про В.Манукяна ничего,скрывает свои связи,жизнь,темная "лошадка" ,а что пасет эту тварь бузову,,это давняя история ,много что сделал для проститутки эта личность , темные делишки команды бузовой скрывает, вместе со своими друзьями ,что раскручивают шваль бузову ,тоже армяни
...
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Про прямой эфир <цензура> фактор в Белоруссии бездарь бузова посидит за столом жюри , как при отборе участников ,а как наставница ,не потянула безголосая дрянь, а сейчас можно появиться ,будут финальные выступления эта идиотка ,как чертовка из табакерки
выскочит ,вот и все заслуги этой убогой
Теперь все провалы этой убогой будут прикрывать ковидом ,как награды получать ,в питейных заведениях пить так ничего ,а все неудачи,провалы так сказки выдумывать
С какого вдруг жирный В.Манукян стал беспокоться о Бузовой? Что значит все правильно,как писали,что сидит вДуме кто то и эту <цензура> поддерживает
девки
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Рулим !!!!!!!!!!!!!!!!
Народ
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Гость886874
Нет, а чо все удивляются и негодуют- сами создали Это чмо- подписчики, лайки- а за что ? За громкий развод? Дальше то что- теперь все негодуют- не надо было везде приглашать дурочку
учись пугачара чмо...............<цензура> еееееееееееее!!!!!!!!!!!!!!
Народ
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Гость886874
Нет, а чо все удивляются и негодуют- сами создали Это чмо- подписчики, лайки- а за что ? За громкий развод? Дальше то что- теперь все негодуют- не надо было везде приглашать дурочку
сами создали <цензура> еееееееееееееее!!!!!!!!!!!! Наш Народ создал !!!!!!!!!!!!!
<цензура> ееееееееее!!!!!!!!!!!!
Народ
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Сергей.
Ну всё,Бузовой осталось только ещё "освоить" балет и будет у этой "артистки" так сказать,полный комплект.
.........а что, -и балет освоим !!!!!!!!!!!!!!!!! еееееееееееее!!!!!!!!!
...
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Бузова вытворяет что угодно ,то талекру облизывает ,говорит,что она "блокадница" ,то на фоне храма свою задницу показывает ,уже не знает как показать ,больше нечего ,да и ума нет В Волгограде Бузова ещё отличилась пьяным концертом , Был праздник города , на одной из сцен в парке волгограда бузова давала концерт ,Вышла она перед зрителями уже пьяная материлась,показывала средний палец ,костюмы как всегда откровенные в трусах ,садилась на край сцены, зная что там в первых рядах дети , не стесняясь с развинутыми ногами, прыгала на руки танцорам ,вставала в развртные позы ,
...гость
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Что за проекты у Бузовой? Все что начинает все прикрывают или просто никому не интересны её бездарные проекты ,,где её проект Селебрити где хвалилась что будет вести шоу одна ВСЁ, не потянула ,где её проект с мужиками но понятно и там была очередная глупость от бузовой с вечными вопросами только про себя,наставница из неё не получилась,посидела в жюри а потом послали ,как ведущая в Африке стоит столбом и читает телесуфлер ,а так кричала о своей значимости на шоу ,про концерты надо забыть ,её "грандиозное " шоу провалилось , только10 % билетов продали ,сразу голос пропал,врушка
Сергей.
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Ну всё,Бузовой осталось только ещё "освоить" балет и будет у этой "артистки" так сказать,полный комплект.
Гость886874
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Нет, а чо все удивляются и негодуют- сами создали Это чмо- подписчики, лайки- а за что ? За громкий развод? Дальше то что- теперь все негодуют- не надо было везде приглашать дурочку
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