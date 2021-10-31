Выставившая зад на фоне храма Бузова лишилась денег

Культурное учреждение объяснило такое решение тем, что в период пандемии плохо продаются билеты на постановку. Вместе с тем в театре отметили, что насовсем спектакль не убирают, а лишь переносят.
Судя по всему, Ольга Бузова расстроена таким поворотом. Ведь не секрет, что участие в постановке принесло поющей ведущей хороший доход. Теперь же она лишилась новых гонораров из-за отмены спектакля.
Ранее МХАТ продлил контракт со скандальной звездой. Худрук театра Эдуард Бояков заявил, что в ноябре в спектакле о молодом Иосифе Сталине зрители снова увидят Ольгу Бузову. Напомним, участие артистки в "Чудесном грузине" вызвало шквал резкой критики как у профессионалов, так и у рядовых россиян. Многие обвинили Боякова театра в желании хайпануть на популярности эпатажной поп-дивы.
Как писали "Дни.ру", ранее экс-участник шоу "Дома-2" Май Абрикосов (Роман Тертишный) потребовал привлечь Ольгу Бузову к ответственности за оскорбление чувств верующих. Его возмутили снимки телеведущей, на которых виден ее оголенный зад на фоне храма Александра Невского в Волгограде. Кроме того, он напомнил, что исполнительница уже не раз позволяла себе глумиться над христианской верой.
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