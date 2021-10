"Срамота": исполнившая "Катюшу" Бузова разделась до трусов

Ольга Бузова открыла Чемпионат мира по боксу в Сербии. Певица предстала в ярком образе, но в какой-то момент сбросила одежду.



Звезда выступила в Белграде. Она вышла на сцену в красном длинном платье и спела легендарную "Катюша", которая олицетворяет подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.

В какой-то момент Ольга Бузова неожиданно скинула наряд и осталась лишь в боди и черных ботфортах. Исполнительница принялась щеголять перед огромной аудиторией ягодицами. Теледива виляла бедрами, напевая одну из своих песен Not enough for me. Видео звезда выложила в своем микроблоге.

Если преданные поклонники рассыпались в комплиментах телеведущей, то более скептически настроенная публика пристыдила знаменитость. Они посчитали, что артистка совсем потеряла стыд. "Срамота", "Опять трусами светишь", – раскритиковали пользователи Сети Ольгу Бузову.

Напомним, ранее бывший участник "Дома-2" Май Абрикосов (Роман Тертишный) потребовал привлечь поющую ведущую к ответственности за оскорбление чувств верующих. Абрикосова взбесили фото Ольги Бузовой, на которых видны ее ягодицы, на фоне храма Александра Невского в Волгограде. Также он напомнил, что артистка делала пародию на Божию Матерь и носит в ушах кресты.