"Срамота": исполнившая "Катюшу" Бузова разделась до трусов

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кусок кожи слетел": Покалеченный сын Орбакайте лишился руки
"Перестал ходить": Изведенный раком Газманов сорвался на крик
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
Промежность на весь экран: Каменских взбесила россиян похабным видом
партнеры
Среда
27 октября
Лента новостей
08:54
Вскрылись ужасающие данные о семье 81-летней Светличной: Эгоистично и жестоко
08:40
Россиян предупредили об изменениях цен на продукты к Новому году
06:19
В ноябре рубль продолжит укрепляться
04:21
Быстрая уборка: 4 простых техники, которые помогут всегда держать дом в чистоте
02:34
Идеальная пара: какие знаки зодиака будут любить друг друга до конца дней
00:45
День Параскевы Грязнухи: что нельзя делать 27 октября
21:44
"Не успели": из-за пропавшей Светличной погиб простой человек
21:16
Легла под нож: 81-летняя Лариса Голубкина неожиданно помолодела
21:15
В Новокузнецке произошло массовое ДТП с участием автобуса
20:53
В подмосковном Видном взорвался газ в жилом доме
20:50
А где Киркоров? Дава провел веселую ночь в компании сексуальной красавицы
20:37
Появились шокирующие кадры Светличной из клиники после пропажи
20:11
Экс-депутат Рады Черновол: Зеленский стал визуализацией коррупции
20:06
Режиссера "Аритмии" Хлебникова доставили в больницу с ковидом
19:54
В Богородске мужчина погиб в бетономешалке
19:43
"Взять нож и отрезать его детородный орган": измотанная мужем Валерия призналась в страшном
19:20
"Он вообще никакос": солист группы "Ляпис Трубецкой" объяснил избиение зрителя на своем концерте
19:17
"Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены
19:13
Перестала выходить: состояние 95-летней королевы Елизаветы II ухудшилось
18:44
Бузова с триумфом вернулась на сцену МХАТа после скандала
18:42
"Не узнать!": в Сети всплыли снимки Бабкиной до пластики
18:42
Сын плюнул в лицо страдающей деменцией престарелой Светличной
18:30
"Переступила через труп": Спрятавшая глаза Собчак вывалила правду о пережитом
17:57
Разрушение психики: почему Уварова исчезла на фоне бешеной популярности сериала "Не родись красивой"
17:47
"Не доверяю ей больше": обиженная Макеева наплевала на подругу
17:35
"Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев
17:33
Заполнить украинскую газотранспортную систему могут только марсиане – эксперт Пикин
17:15
Нелли Уварова из "Не родись красивой" потеряла ребенка: Часами смотрела на живот
17:04
"Некорректно формулирую мысли": затравленный Моргенштерн нелепо оправдался за слова о Дне Победы
16:37
Позеленел от злости: Принц Уильям взбесился из-за напоминания о скандальном признании матери
16:26
Истасканной по врачам Макеевой поставили страшный диагноз: Обречена
16:22
"Это было ужасно. Не хочу возвращаться": Кабаева потеряла себя
16:17
Пора менять мужика: помолодевшей Пугачевой посоветовали бросить Галкина
16:07
Отчаявшаяся Асмус заявила об уходе в монастырь после секс-скандала: Разврат окончен
15:58
Политолог Корнилов: Зеленский пошел по стопам Януковича
15:42
Пригожин врезал плюнувшему на День Победы Моргенштерну: Попроси прощения, будь мужчиной
15:41
"Это неадекватность": эксперт Марков о призыве Германии показать России угрозу ядерной войны
15:27
Уголовное дело: Собчак и Ивлееву наказали за лесбийский разврат
15:22
Без громких заявлений: Петров высказался о скорой свадьбе с Милославской
15:18
Довольного Цискаридзе сняли во время поцелуя с мужчиной
15:02
Выхода нет: Появилась информация о разводе Миддлтон и принца Уильяма
15:00
14 лет спустя: что стало с Корнелией Манго после "Фабрики звезд"
14:43
"Легко ликвидировать": Моргенштерном заинтересовались в Кремле после слов о Дне Победы
14:37
Считал умершим: Нилов из "Улиц разбитых фонарей" много лет не общался с сыном от Климовой
14:34
Обнажившаяся Варнава заговорила об искренности
14:25
"Особая ненависть": Сбежавшая из больницы Гузеева швыряется гнилью
14:23
Барецкий спровоцировал серьезное ДТП с ребенком на МКАДе: Машина смялась
14:23
В Подмосковье двухлетняя девочка умерла из-за отравления алкоголем
14:10
19 миллионов и элитный район: Плюнувшая в нищий народ Водонаева купила квартиру коту
13:55
"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
"Срамота": исполнившая "Катюшу" Бузова разделась до трусов
"Кровь из ушей": Потерявшая голос выскочка Бузова довела до тошноты
"До 39 лет": у Бузовой осталось мало времени на свадьбу и ребенка
"Песни посвящает нашему погибшему ребенку": всплыл любовник Бузовой
"Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Срамота": исполнившая "Катюшу" Бузова разделась до трусов

"Срамота": исполнившая "Катюшу" Бузова разделась до трусов

Ольга Бузова открыла Чемпионат мира по боксу в Сербии. Певица предстала в ярком образе, но в какой-то момент сбросила одежду.

Продолжение: "Я выступлю спонсором": стало известно, кто стоит за Бузовой
прочитано 2664 раза

Звезда выступила в Белграде. Она вышла на сцену в красном длинном платье и спела легендарную "Катюша", которая олицетворяет подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.

ПО ТЕМЕ

Абрикосов обрушился на богохульницу Бузову: Наказания нахалке не избежать

"Кровь из ушей": Потерявшая голос выскочка Бузова довела до тошноты

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В какой-то момент Ольга Бузова неожиданно скинула наряд и осталась лишь в боди и черных ботфортах. Исполнительница принялась щеголять перед огромной аудиторией ягодицами. Теледива виляла бедрами, напевая одну из своих песен Not enough for me. Видео звезда выложила в своем микроблоге.

Если преданные поклонники рассыпались в комплиментах телеведущей, то более скептически настроенная публика пристыдила знаменитость. Они посчитали, что артистка совсем потеряла стыд. "Срамота", "Опять трусами светишь", – раскритиковали пользователи Сети Ольгу Бузову.

Напомним, ранее бывший участник "Дома-2" Май Абрикосов (Роман Тертишный) потребовал привлечь поющую ведущую к ответственности за оскорбление чувств верующих. Абрикосова взбесили фото Ольги Бузовой, на которых видны ее ягодицы, на фоне храма Александра Невского в Волгограде. Также он напомнил, что артистка делала пародию на Божию Матерь и носит в ушах кресты.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 04:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

комментарии

Ответить:

Гость878104
Пожаловаться Ответить
Куда смотрит министерство культуры??? Позор!
Гость878104
Пожаловаться Ответить
Позор Бузовой!!!!!! Ни голоса ни слуха !! звезда????? Я знала в России Плисецкая,Уланова,Лемешева,Быстрицкая ,Тихонова,Пугачева ,Аллегрова -это Звезды!!
девки
Пожаловаться Ответить
Гость883564
кто умом блещет, кто талантами,ну, уж если больше нечем, то ничем...и только бузова везде суёт свою опу, она у неё одна за всё отдувается
короче......... Игоревна года через 2- Депутатом или Министром Культуры будет !!!!!!!!!!!!!!!!!! пугачара к тому времени сдохнет гы-гы-гыгыыыыыыыыыы
девки
Пожаловаться Ответить
Гость883564
кто умом блещет, кто талантами,ну, уж если больше нечем, то ничем...и только бузова везде суёт свою опу, она у неё одна за всё отдувается
тормози дальше пугачева....................а мы все успеем !!!!!!!!!!!!!еееееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!
девки
Пожаловаться Ответить
Инга
Странно.... Почему молчит Культурный министр... Эта дура Бузова на родине всех достала своей тупостью и безголосостью, так её выпустили за рубеж. Она кто такая петь песни, смысл которых не понимает. Ну показала какие придурки живут в России. Мне кажется её пора заткнуть. А то эти две лошади ( Собчачка и Бузиха) заведут нас ... Будем потом перед всем миром глазами лупать. Позорище!!!
уже и Собчак с нами !!!!!!! еееееееееееее!!!!!!!!!!!!!!! надо будет: и Министром Культуры станем !!!!!!!! еееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!!!
девки
Пожаловаться Ответить
Тудор Тудоваки
Там что в этой Сербии не нашлось кому нежно раздвинуть ей ягодички и сунуть туда листочек с надписью -- Кандидат в депутаты.
проснись пугачева-ты серришь !!!!!!!!!.........уже и Сербия с нами !!!!!!!!!!!!! вперёд к Депутатству !!!!!!!!!!!!!!
девки
Пожаловаться Ответить
.
Кровь из ушей": Потерявшая голос выскочка Бузова довела до тошноты
"Срамота": исполнившая "Катюшу" Бузова разделась до трусов

Срамота исполневшая Катюшу бузова потом разделась по трусом с корявым английским ,а ведь тварь хвалилась,что знает АЖ несколько языков у неё один язык проститутки в притоне все клиенты понимают
бомба !!!!!!!!!!! .............мы в Тренде !!!!!!!!!!!!!! даже "Катюшу" на английском по многу раз заказывают !!!!!!!!!!!!.....................успе-ееееееееееее-<цензура> !!!!!!!!!!!
девки
Пожаловаться Ответить
.
"Арчеры", хозяева и кукловоды этой марионетки Бузлы, всё чётко организовали и проплатили! Ажиотаж, рекламу, "аншлаг", Бякову в карман и т.д. Зато потом "отмоют" намного больше бабла. А Бузло - это их "прачка", поэтому её и суют во все щели и пиарят к месту и не к месту. Вот и вся хитрость, тем более, что владелец канала ТНТ "Газпром Медиа", бабла, как грязи, только "отмывай" и легализуй! И все довольны, все смеются, только наши денежки от газа растворяются в чужих карманах! Затратят миллион на кривляния Бузлы, а проведут как 10 лямов! 9 лямов -
все довольны, все смеются...............бабло катит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....отмой пугачара харю от говвна
девки
Пожаловаться Ответить
.
Похоже,дураков слушать "фанеру" и смотреть на кривляние этой "недо...", нашлось маловато и придётся отменять "концерт" в Крокусе. И придумали хорошую "отмазку" - "лишилась голоса"! И потом будут гундеть, что все билеты разлетелись, как горячие пирожки, даже по 150000 р. все расхватали (как, якобы, во МХАТе) и пр. и пр. враньё. А тут ещё и пандемия вовремя пригодилась, запрет Собянина, якобы, на все сборища - всё "в цвет"!
Вот это Успех !!!!!! еееееееее!!!!!!!!!! В "Крокус" ломятся толпы народа !!!!!!!!!!!!положте пугачеву вместо половой тряпки на порог- пусть люди вытирают ноги.......
ееееееееееееееее !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
девки
Пожаловаться Ответить
.
У Оли "комплекс неполноценности" с рождения, с раннего детства. Родилась "по залёту", нежеланный ребёнок, мама и папа не воспитывали с любовью и т.д., в отличии от младшей сестрёнки. Анька совсем другой человек и не скажешь, что они - сёстры. В 16 ушла из дома или выгнали за распущенность, жила с каким-то бандитом, потом по рукам пошла, потом Бордель-2 и т.д. А сейчас вообще ...опа: наркота, бухло, роль "прачки" у "арчеров", марионетка в "бизнес-проекте" по отмыванию и легализации кримин. бабла, позор и ненависть миллионов людей, за то, что развращает детей и молодняк своей разнузданностью и
Уже и сеструха в пиаре !!!!!!!!!!!!!!!!! еееееееееееееееее !!!!!!!!!!!!!!..............учись пугачина
1 2 3 4 6 Следующая

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос

Женщина борется с болезнью
Шоу-бизнес

"Взять нож и отрезать его детородный орган": измотанная мужем Валерия призналась в страшном

Певицу посещали ужасные мысли
Шоу-бизнес

Уголовное дело: Собчак и Ивлееву наказали за лесбийский разврат

Женщинам грозит расплата
Шоу-бизнес

Истасканной по врачам Макеевой поставили страшный диагноз: Обречена

Бедняжка намучилась

Гороскоп

Идеальная пара: какие знаки зодиака будут любить друг друга до конца дней
Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября

Здоровье

В Кремле заявили об отсутствии планов вводить локдаун в Москве
В России выявили 36 446 заболевших ковидом за сутки
В России зарегистрировали 37 930 новых случаев коронавируса
Новый максимум: в России за сутки выявили 37 141 новых случаев коронавируса

Спорт

Раздавленная Загитова показала после скандала стертые в кровь ноги
Вскрылась тайная связь Загитовой и Медведевой на рабочем месте
Что принимает Туктамышева на выступлениях во время менструаций
Туктамышева рассекретила скандал с приставаниями: Обескураживает

Регионы

В Богородске мужчина погиб в бетономешалке
В Набережных Челнах прогремел взрыв в жилом доме
В Подольске изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
В Челябинске избили лопатой притронувшегося к чужой машине мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+