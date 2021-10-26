Бузова с триумфом вернулась на сцену МХАТа после скандала

Первый звездный выход Бузовой на сцену МХАТа имени Максима Горького состоялся летом 2021 года. Она сыграла певицу кабаре Беллу Шанталь в постановке о жизни Иосифа Сталина "Чудесный грузин".
Актерское сообщество рвало и метало, писало жалобы в администрацию президента с просьбой прекратить это безобразие и не пускать больше Ольгу Бузову на сцену театра. Многие обвиняли худрука театра Эдуарда Боякова в том, что он довел театр о сумасшествия. Некоторые считали, что худрук пытается сделать деньги на имени скандальной фигуры Бузовой.
Однако поющая ведущая снова порадует поклонников своим талантом. 2 ноября МХАТ им. М. Горького вновь покажет спектакль "Чудесный грузин", в котором снова указана 35-летняя Ольга Бузова.
В августе сообщалось, что театр продлил контракт с Бузовой и, несмотря на шумиху, продолжит работать с ней. По всей видимости, ставка на известность и неоднозначность личности Бузовой сделала свое дело, и в столь тяжелое для театра время принесла хороший доход.
Напомним, что народ возмутила и сумма гонорара Ольги Бузовой, который составил порядка полумиллиона рублей. Столько певица заработала за выход на сцену, не считая репетиций.
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