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Шоу-бизнес
Бузова с триумфом вернулась на сцену МХАТа после скандала

Бузова с триумфом вернулась на сцену МХАТа после скандала

После дебюта Ольги Бузовой на сцене МХАТа в культурной среде разразился скандал. Однако звезда продолжает работать.
прочитано 1119 раз

Первый звездный выход Бузовой на сцену МХАТа имени Максима Горького состоялся летом 2021 года. Она сыграла певицу кабаре Беллу Шанталь в постановке о жизни Иосифа Сталина "Чудесный грузин".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Актерское сообщество рвало и метало, писало жалобы в администрацию президента с просьбой прекратить это безобразие и не пускать больше Ольгу Бузову на сцену театра. Многие обвиняли худрука театра Эдуарда Боякова в том, что он довел театр о сумасшествия. Некоторые считали, что худрук пытается сделать деньги на имени скандальной фигуры Бузовой.

Однако поющая ведущая снова порадует поклонников своим талантом. 2 ноября МХАТ им. М. Горького вновь покажет спектакль "Чудесный грузин", в котором снова указана 35-летняя Ольга Бузова.

В августе сообщалось, что театр продлил контракт с Бузовой и, несмотря на шумиху, продолжит работать с ней. По всей видимости, ставка на известность и неоднозначность личности Бузовой сделала свое дело, и в столь тяжелое для театра время принесла хороший доход.

Напомним, что народ возмутила и сумма гонорара Ольги Бузовой, который составил порядка полумиллиона рублей. Столько певица заработала за выход на сцену, не считая репетиций.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 18:44 Источник: МХАТ им. М. Горького ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

девки
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... а тебя пугачина натычем мордой в наши постановки !!!!!!!!!!!!!!...........ходи и смотри !!!!
Гость886208
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Гость877023
С чем она возвращается? С Триумфом? А он был ? Народ негодует, возмущены все- а режисрерам плевать на людей! Где МинБезкультурья то?????Разгоните его и министра увольте быстрее
Это тот народ,что продавил пятой точкой диван перед компом?А если так не нравится ходите на игру достойных.Театров много,выбор есть-насильно пока никто не заставляет билеты покупать.
девки
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Всё схвачено !!!!!!!!!! поимеем деньги !!!!!!!!!!.............. плачь от зависти пугачина!!!!...........ееееееееееее!!!!!!!!!!!!
девки
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на Игоревну идёт зритель !!!!!!!!!!!!!!!!...........Театр -вТренде !!!!!!!!!! ееееееееееееее!!!!!!!!!
девки
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ОпятьТриумф !!!!!!!!!!! Народ в экстазе !!!!!!!!! Рулим !!!!!!!!!! еееееееееееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!!
Ольга Любименькая
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Спасение МХАТ- это только великая актриса Ольга Игоревна Бузова. Живая Богиня Театра и Всея Культуры. Завидуйте молча и мандруйте толпой за билетами, чтоб насладиться настоящим росскийским театром.
.
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Гость884599
Ну, а что делать Боякову?! Нравится или нет, но на Бузову идёт зритель, а значит у театра будут деньги. Будет с чего платить зарплату народным и заслуженным, на которых зритель не идёт. Может, чем писать жалобы президенту, надо подумать, почему они стали не интересны, а на Бузову идут.
почему тварь бузова отменила шоу ,а спектакль состоится ВСЁ просто на безголосую в крокус сити никто не идет,а здесь людишек загонят ,а все просто мошенник взяточник худрук будет добиваться чтобы от этой твари бузовой ,что унижает сцену, поиметь деньги ,пусть <цензура> лучше показывает свой спектакль,где мужик показывает <цензура>,только этим гадина худрук может отличиться
.
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Гость884599
Ну, а что делать Боякову?! Нравится или нет, но на Бузову идёт зритель, а значит у театра будут деньги. Будет с чего платить зарплату народным и заслуженным, на которых зритель не идёт. Может, чем писать жалобы президенту, надо подумать, почему они стали не интересны, а на Бузову идут.
написали про то что на бездарь идут, это не говорит что надо верить ,какие люди идут на шваль бузову,это все что были в зале проплаченные людишки привезли тварей для аншлага,а вы тупо верите,кому интересна бездарно-безголосое существо
Гость884599
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Ну, а что делать Боякову?! Нравится или нет, но на Бузову идёт зритель, а значит у театра будут деньги. Будет с чего платить зарплату народным и заслуженным, на которых зритель не идёт. Может, чем писать жалобы президенту, надо подумать, почему они стали не интересны, а на Бузову идут.
Гость877023
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С чем она возвращается? С Триумфом? А он был ? Народ негодует, возмущены все- а режисрерам плевать на людей! Где МинБезкультурья то?????Разгоните его и министра увольте быстрее
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