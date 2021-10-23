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Шоу-бизнес
Абрикосов обрушился на богохульницу Бузову: Наказания нахалке не избежать

Абрикосов обрушился на богохульницу Бузову: Наказания нахалке не избежать

Бывший участник "Дома-2" Май Абрикосов (Роман Тертишный) возмущен безнравственным поведением Ольги Бузовой. Он требует привлечь поющую ведущую к ответственности за оскорбление чувств верующих.
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Блогер обратил внимание на то, что звезда часто ведет себя неподобающим образом. Мая Абрикосова взбесили фото Ольги Бузовой, на которых видны ее ягодицы, на фоне храма Александра Невского в Волгограде.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Май Абрикосов уверен, что артистка поступила так специально, ради хайпа. Его возмущает, что звезда осталась безнаказанной. Шоумен напомнил, что на снимках с главой Чечни Рамзаном Кадыровым знаменитость надела платок на голову и длинную юбку, поскольку понимает, что в другом виде ее бы резко осудили и, возможно, наказали.

Экс-участник телестройки призвал затаскать Ольгу Бузову по кабинетам Следственного комитета и наказать рублем. Если же этого сделать не получится, то, как считает Май Абрикосов, певицу ждет Божья кара. По мнению шоумена, у исполнительницы нет ничего святого.

"Наказания от неба этой нахалке не избежать", – уверен блогер. Май Абрикосов напомнил, что Ольга Бузова делала пародию на Божию Матерь, носит кресты в ушах и прилюдно делает каббалистические жесты.

Отметим, что Май Абрикосов уже не впервые критикует Ольгу Бузову. Ранее экс-участник телестройки поразился тому, как телевизионные начальники стараются подольститься к поющей ведущей. Он же о талантах артистки невысокого мнения.

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Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com
Автор: 23 октября 2021, 12:22 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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