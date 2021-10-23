Абрикосов обрушился на богохульницу Бузову: Наказания нахалке не избежать

Бывший участник "Дома-2" Май Абрикосов (Роман Тертишный) возмущен безнравственным поведением Ольги Бузовой. Он требует привлечь поющую ведущую к ответственности за оскорбление чувств верующих.



Блогер обратил внимание на то, что звезда часто ведет себя неподобающим образом. Мая Абрикосова взбесили фото Ольги Бузовой, на которых видны ее ягодицы, на фоне храма Александра Невского в Волгограде.



Май Абрикосов уверен, что артистка поступила так специально, ради хайпа. Его возмущает, что звезда осталась безнаказанной. Шоумен напомнил, что на снимках с главой Чечни Рамзаном Кадыровым знаменитость надела платок на голову и длинную юбку, поскольку понимает, что в другом виде ее бы резко осудили и, возможно, наказали.

Экс-участник телестройки призвал затаскать Ольгу Бузову по кабинетам Следственного комитета и наказать рублем. Если же этого сделать не получится, то, как считает Май Абрикосов, певицу ждет Божья кара. По мнению шоумена, у исполнительницы нет ничего святого.

"Наказания от неба этой нахалке не избежать", – уверен блогер. Май Абрикосов напомнил, что Ольга Бузова делала пародию на Божию Матерь, носит кресты в ушах и прилюдно делает каббалистические жесты.

Отметим, что Май Абрикосов уже не впервые критикует Ольгу Бузову. Ранее экс-участник телестройки поразился тому, как телевизионные начальники стараются подольститься к поющей ведущей. Он же о талантах артистки невысокого мнения.