"Твое потаенное место видела вся страна": сверкнувшую интимным Бузову смешали с грязью

На одном из светских мероприятий звезда заявила, что мечтает показать свое самое потаенное место любимому мужчине. При этом она была одета довольно вызывающе – так, что ее обнаженные прелести предстали взглядам окружающих.
Фото с вечеринки появилось у "Дни.ру". В инстаграм-аккаунте издания фолловеры принялись горячо обсуждать внешний вид теледивы и ее слова о самом потаенном месте. Большинство резко раскритиковали исполнительницу.
"Господи, твое потаенное место видела вся страна. Не такое оно уж и потаенное", "Она уже всем его показала", "Плоская, как доска", "Постарела", – высказались россияне. Некоторые посчитали, что артистка неумело копирует Дженнифер Лопес.
Но самые преданные поклонники поддержали Ольгу Бузову. "Браво, Ольга! Невероятная труженица и суперкрасавица", – заявила одна из подписчиц.
Отметим, что сама телеведущая старается не обращать на хейтеров внимания. Она давно привыкла к тому, что ее постоянно критикуют. Она гордится тем, что добилась большого успеха и популярности самостоятельно, без чьей-либо помощи.
Ранее стало известно, что Ольга Бузова снова порадует поклонников и позлит недоброжелателей своим талантом. 2 ноября во МХАТ им. М. Горького вновь покажут постановку "Чудесный грузин", в которой заявлена певица.
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