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Шоу-бизнес
"Твое потаенное место видела вся страна": сверкнувшую интимным Бузову смешали с грязью

"Твое потаенное место видела вся страна": сверкнувшую интимным Бузову смешали с грязью

Ольга Бузова вышла в свет и похвасталась дорогим дизайнерским платьем. Кроме того, поющая ведущая попыталась кокетливо заинтриговать публику, но из этого вышло совсем не то, что она хотела.
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На одном из светских мероприятий звезда заявила, что мечтает показать свое самое потаенное место любимому мужчине. При этом она была одета довольно вызывающе – так, что ее обнаженные прелести предстали взглядам окружающих.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Фото с вечеринки появилось у "Дни.ру". В инстаграм-аккаунте издания фолловеры принялись горячо обсуждать внешний вид теледивы и ее слова о самом потаенном месте. Большинство резко раскритиковали исполнительницу.

"Господи, твое потаенное место видела вся страна. Не такое оно уж и потаенное", "Она уже всем его показала", "Плоская, как доска", "Постарела", – высказались россияне. Некоторые посчитали, что артистка неумело копирует Дженнифер Лопес.

Но самые преданные поклонники поддержали Ольгу Бузову. "Браво, Ольга! Невероятная труженица и суперкрасавица", – заявила одна из подписчиц.

Отметим, что сама телеведущая старается не обращать на хейтеров внимания. Она давно привыкла к тому, что ее постоянно критикуют. Она гордится тем, что добилась большого успеха и популярности самостоятельно, без чьей-либо помощи.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова снова порадует поклонников и позлит недоброжелателей своим талантом. 2 ноября во МХАТ им. М. Горького вновь покажут постановку "Чудесный грузин", в которой заявлена певица.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 октября 2021, 18:05 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

комментарии

Ответить:

..
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если она такая труженица,почему результат тот же,везде потешаются над ней,испытывают стыд за её разговоры,пение,танцы,почему ****вышло совсем не то, что она хотела*** ?
Гость886874
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И Бузяку и Тодоренко ещё куда-то зовут???? Самим то не стыдно?
Гость886874
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Талант????? А где он? Вы смеётесь над людьми- думаете, что дураки вокруг вас?????
.
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чего же бузова достигла ,пусть огласит, где появляется везде за вливания ,так её никто и не вспомнит кому бездарная нужна тем более может опозорить любое мероприятие своим плохим воспитанием и любовью к алкоголю, многие коммент. пишут не фанаты,а пиарщик ,это понятно по одной фразе ,что он упорно навязывает каждый день,что существо труженица,а в чем ,где? Все начинает все проваливается с позором ,где она отличилась,запомнилась только голой задницей ,а теперь готова полностью раздеться А ЧТО ещё ,шоу явно отменила не из за ковида ,нет желающих ,Её много везде ,а толку ноль ,пустышка
Гость883765
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стареет мартышка...стареет..скоро арчеры другую найдут для заработка
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