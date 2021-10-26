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Шоу-бизнес
"Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев

"Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев

Светская львица Ольга Бузова совершила досадную ошибку. Из-за глупости артистку смешали с грязью.

Продолжение: Бузова с триумфом вернулась на сцену МХАТа после скандала
прочитано 1528 раз

После срыва масштабного шоу в Москве Ольга Бузова решила занять себя новыми проектами. Звезда отправилась в столицу Сербии, чтобы выступить на открытии чемпионата мира по боксу.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В Белграде она предстала как поп-дива, исполнив свой хит "Мало половин" на другом языке и культовую песню военных лет "Катюша". Мало того, что звезду раскритиковали за вокал и вопиющие манеры, Ольга Бузова еще и опозорилась перед иностранной публикой.

Со сцены поющая телеведущая обращалась к зрителям, используя английскую речь, которая была далека от идеала. Плохо было все, начиная от произношения и заканчивая грамматикой. Даже простейшую фразу "Из России с любовью" Ольга Бузова произнесла как "Из любви с Россией".

Несуразная болтовня ударила по имиджу артистки. Знаменитость не смогла ни очаровать публику голосом, ни нормально с ней поговорить. Пользователи Сети закидали Ольгу Бузову камнями за обидный промах. В "Инстаграм" певице оставили нелестные комментарии.

"Ужасный английский. Просто катастрофа с произношением", "Главное — жопу голую показать людям на первом ряду", "Сходи на пару уроков английского... Кровь из ушей", "Мой муж британец ни слова не понял, что она бубнила", — отреагировал народ. Ольга Бузова не смогла сдержать поток критики в свой адрес.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 17:35 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость886260
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девки
Ольга Игоревна-Рулит !!!!!!!!!!!!!!!!!! А эту чудилу пугачеву в 73 года - надо иностранцам показать, на потеху. То то посмеются ..хи-хи-хи....................
Сколько тебе, сявка, Бузиха платит, чтобы <цензура> все вокруг ? А Пугачеву лучше всуе не вспоминать и не злить , ой не надо :) Тем более сейчас ну тааакие технологии, что вычислить комп или тем более гаджет, откуда тявкают, на раз можно :)
девки
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Ольга Игоревна-Рулит !!!!!!!!!!!!!!!!!! А эту чудилу пугачеву в 73 года - надо иностранцам показать, на потеху. То то посмеются ..хи-хи-хи....................
девки
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Сергей.
Чему тут удивляться-то,если эта проныра в очередной раз села в лужу.
по сравнению с тормозной пугачевой-...........................Игоревна конечно проныра...двигается!!!!! ........... сиди в луже пугачева, пускай как сопли пузыри
девки
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Гость877023
Она осрамилась, когда родилась- сейчас что куковать то- кто то за Это платит, кто то Это пиарит, раскручивает- а мы терпим молча
кукуй терпила пугачева........... завидуй молча
девки
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..Гость
"Главное – <цензура> голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев***

у кого что есть ,тот это и показывает,были бы мозги,может, где бы и ими сверкнула,но у неё есть только голая жоЪпа,поэтому,чем богата... а к иностранцам поперлась-расширяет границы своего позора,а то,это не правильно,что только у нас за неё стыдно,пусть и иностранцы посмотрят на эту чудилу..
голую жжопу со складками 73 летней пугачевой показать ?????????????.......хи-хи-хи...........наша Игоревна от души посмеялась
девки
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.
<цензура> страшная бездарно-безголосая возвращается на сцену МХАТа хоть расскажите тупой твари как проехать ,в какой театр она не знает где играла и кого Эту дебилку спрашивают где играла ,на какой сцене ведь существо не знает,а для хапуги худрука надо объяснить кого блатная тварь играет ведь перед ним одна цель
ОПЯТЬ хапнуть как можно больше за то что пустил бездарную тварь на сцену
бери больше от арт директора у этих тварей с газпром медио одна цель отмыть наворованные деньги ,а эта <цензура> бузова прачка для них
уже и МХАТ-Наш!!!!!!!!!!!!!......хапнем по блатному............ возьмём побольше !!!!!!!!!! Викторовна и арт директор с газпром медио-Рулят !!!!!!!!!!!!!!! отмоем тебе харю пугачина от говвна !!!!!! ееееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!!
Гость886201
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Простите, у Лободы был алый педикюрчик
девки
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..Гость
Плохо было все, начиная от произношения и заканчивая грамматикой. Даже простейшую фразу "Из России с любовью" Ольга Бузова произнесла как "Из любви с Россией".***
давно всем понятно= где бузова-там позор позорный и стыдоба стыдобная,ладно сама позорится,так еще и песню великую измарала
даже в любви мы с тобой Россия !!!!!!!!!!!!!!...........учись говорить пугачева !!!!!!!!!!!! ...ееееееееееееее!!!!!!!!!..........
Гость886201
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Сначала Кети Тапурия в кокетливом десантском беретике и брюках цвета хаки, приспущенных до ложбинок, спела песню из Белорусского вокзала, потом босиком с алым маникюром и перекаченными губами, как у резиновой куклы, спела Журавлей Лобода. Теперь еще вот Бузова. Что в мозгах у этих идиоток? Что в мозгах у продюсеров? У организаторов концертов? Как остановить это глумление ?
девки
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.
Тварь бузова не понимает ,у неё с головой беда Друзья ,кого смогла унизить тварь бузова просим прощенье ,она считается неадекватной,но у неё есть дебилы хозяева жадные твари,что суют такую неадекватную ,поймите мы не желаем такую отвратительную характеристику с нашими звездами эстрады ,но вот такие твари появляются,за деньги эти кукловоды делают все и самое отвратительное,что вот бездарно-безголосые <цензура>,как бузова появляются везде эту тварь держат мошенникт ждем когда их посадят
мы хозяева !!!!!!!!!!!!! рулим !!!!!!!!!!!!!!..............посадим на цепь пугачину как куклу .....еееееееееееее!!!!!!!!!
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