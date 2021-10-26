"Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев

После срыва масштабного шоу в Москве Ольга Бузова решила занять себя новыми проектами. Звезда отправилась в столицу Сербии, чтобы выступить на открытии чемпионата мира по боксу.
В Белграде она предстала как поп-дива, исполнив свой хит "Мало половин" на другом языке и культовую песню военных лет "Катюша". Мало того, что звезду раскритиковали за вокал и вопиющие манеры, Ольга Бузова еще и опозорилась перед иностранной публикой.
Со сцены поющая телеведущая обращалась к зрителям, используя английскую речь, которая была далека от идеала. Плохо было все, начиная от произношения и заканчивая грамматикой. Даже простейшую фразу "Из России с любовью" Ольга Бузова произнесла как "Из любви с Россией".
Несуразная болтовня ударила по имиджу артистки. Знаменитость не смогла ни очаровать публику голосом, ни нормально с ней поговорить. Пользователи Сети закидали Ольгу Бузову камнями за обидный промах. В "Инстаграм" певице оставили нелестные комментарии.
"Ужасный английский. Просто катастрофа с произношением", "Главное — жопу голую показать людям на первом ряду", "Сходи на пару уроков английского... Кровь из ушей", "Мой муж британец ни слова не понял, что она бубнила", — отреагировал народ. Ольга Бузова не смогла сдержать поток критики в свой адрес.
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