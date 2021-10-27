Обнародованы детали интимных утех Пугачевой и Галкина: Разжигают страсть

Отношения пародиста с Примадонной начались еще до свадьбы. Поговаривали, что Алла Борисовна не смогла устоять перед чарами молодого, но очень многообещающего комика еще в тот момент, когда была замужем за Филиппом Киркоровым. Однако эта информация так и не получила официального подтверждения. В любом случае, уже сейчас все забыто.
Долгое время почти никто не верил в то, что роман Аллы Пугачевой и Максима Галкина построен на чувствах. Ходили слухи, что пародист решил просто "подняться" за счет артистки, а она предложила помощь. Однако после рождения близнецов многие поменяли свое мнение. Знаменитости сумели стать отличными родителями.
Теперь комик постоянно демонстрирует подписчикам своего блога, как они проводят время вместе. Они с Примадонной крайне трогательно ведут себя на публике. Недавно стало известно, что и в интимной жизни у них все крайне бурно. Алла Пугачева якобы крайне зависима от этой составляющей отношений и регулярно занимается любовью с молодым супругом.
При этом у пары есть свои методы. Они не спят в одной кровати, а лишь навещают друг друга в особые моменты. Психолог отметила, что этот способ является вполне рабочим для некоторых возлюбленных, так как они "отвыкают от тел друг друга", а страсть разжигается.
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Кто подскажет?