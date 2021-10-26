Пора менять мужика: помолодевшей Пугачевой посоветовали бросить Галкина

Примадонна и юморист вместе уже два десятка лет. По мнению некоторых россиян, хороший кандидат в следующие мужья находится совсем рядом с артисткой.
Недавно певица с супругом и детьми побывали на дне рождения наследницы своего давнего друга Игоря Николаева Вероники исполнилось шесть лет. Снимки с праздника ранее разместила в своем микроблоге жена музыканта Юлия Проскурякова. На фото две звездных семьи стоят рядом.
Сильнее всего фолловеров поразила помолодевшая Алла Пугачева. Подписчики отметили, что Примадонне и Проскуряковой лучше "поменяться" мужьями. По их мнению, певица лучше бы смотрелась с Николаевым. Галкин же рядом с супругой, как считают фолловеры, выглядит как внук.
Напомним, Алла Пугачева до юмориста была замужем четыре раза. Вместе Максимом Галкиным они живут в шикарном замке в подмосковной деревне Грязь. Пара воспитывает двойняшек – Лизу и Гарри.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова же вместе уже 11 лет. Как писали "Дни.ру", поклонников музыканта насторожил вид его супруги на недавних фото. Россиянам показалось, что Юлия Проскурякова в последнее время выглядит какой-то напряженной.
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