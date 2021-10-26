Скрывающуюся за темными очками Пугачеву засняли с молодым красавцем

При этом свой личный блог знаменитость почти не ведет. О ее жизни поклонники узнают со страницы Максима Галкина, который часто публикует фотографии и ролики с участием любимой супруги. Исполнительница много времени проводит с детьми и активно участвует в жизни мужа. Нередко они устраивают интересные игры и праздники, в которых оказываются задействованы все члены семьи.
Иногда фотографии Аллы Пугачевой вдруг всплывают в личных блогах ее друзей. Периодически они с мужем посещают различные мероприятия и снимаются с другими знаменитостями. Однако увидеть знаменитость на прогулке – задача не из простых.
На этот раз 72-летнюю Аллу Борисовну заметили вместе с мужчиной сильно младше нее. Они мило беседовали и выглядели абсолютно счастливыми. Сама Примадонна предпочла слегка скрыться от внешнего мира за темными очками. Ее спутником оказался дизайнер и ведущий Игорь Гуляев. Они давно и тесно дружат, а также работают вместе.
"Счастье гулять с Аллусей! Ты избранный!", "Стилевая", "Какие вы роскошные", "Что такое короткое видео? Хотим вами наслаждаться", "Два таланта, здорово, когда есть такая дружба", "Невероятная красавица! любим и восхищаемся", "Неповторима", "Душевно и тепло вдвойне", "Как обожаю эту женщину", – восхитилась публика.
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