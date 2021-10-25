Лицо напряженное, голос грубый: народ беспокоится за изменившуюся Проскурякову

Недавно знаменитые супруги с размахом отпраздновали день рождения своей общей дочери Вероники – девочке исполнилось шесть лет. Родители сделали все, чтобы их наследнице понравился и запомнился праздник. На вечеринке собрались звездные гости и друзья семьи, в числе которых оказалась и Алла Пугачева с Максимом Галкиным. Казалось, все повеселились на славу, а сегодня Игорь Николаев поделился фото– и видеоотчетом с праздника в своем инстаргам-аккаунте.
Подписчиков музыканта сразу же насторожил вид мамы именинницы. Людям показалось, что Юлия Проскурякова в последнее время стала сама на себя не похожа: выглядит какой-то напряженной, совсем не счастливой и даже голос у нее изменился. О своих наблюдениях встревоженные подписчики поспешили рассказать в комментариях.
"Видео то улет, только лицо у мамочки напряженное и очень несчастливое, подходит дочь, она не улыбается ей, голос грубый стал" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Видимо Юля не чувствует себя комфортно, вид у нее "зажатого" человека", "А жене вы уделяете внимание? Она как-то у вас на задворках! Во всяком случае вид у нее не очень счастливый!" – упрекнули Николаева поклонники.
Напомним, что Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вместе уже 11 лет. Ранее "Дни.ру" писали о секрете счастливого брака звездной пары, который удалось раскрыть.
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