Агутин пошел на крайние меры после известия о смертельной болезни

Стала известна причина отмены выступления Леонида Агутина на "Ночи музыки".

Артист должен был стать хедлайнером бесплатного фестиваля в Екатеринбурге, однако выступление отменилось. Продюсер Евгений Горенбург пролил свет на причину такого решения. По его словам, отмена выступления связано с этическими соображениями Леонида.

В ноябре он выступает на платном мероприятии в том же городе, а выступать сначала бесплатно, а потом за деньги – неуважение к организаторам, считает певец. Агутин выступит на фестивале в следующем году. В этот раз его заменят коллективом IOWA.

Недавно супруга Леонида Агутина Анжелика Варум сделала заявление о семейной трагедии, из-за которой все убиты горем. Отец Варум смертельно болен, его даже пришлось отправить на лечение в Штаты. Поклонники певицы переживают, что заболевание может оказаться наследственным.

Ранее Анжелика Варум рассказывала, как смогла простить мужу измены. Пара вместе 24 года, за это время в их жизни произошло многое. Анжелика простила мужу супружескую неверность, однако теперь смотрит на него совсем иначе.

Леонид Агутин также поддержал радикальные настроения Андрея Макаревича. Лидер "Машины времени" высказался относительно россиян, которые не хотят делать прививки. По его мнению, именно "антипрививочники" виноваты в локдауне, банкротстве ресторанов и распространении вируса.