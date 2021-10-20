"Любит и коньячку выпить, и прочее": Агутин хорошо "погудел" с Пугачевой

Певец, поэт и композитор Николай Агутин на протяжении 30 лет являлся концертным директором в "Москонцерте". Среди коллективов, в которых он работал, был и коллектив "Веселые ребята". Причем в ту пору, когда солисткой этого ансамбля была Алла Пугачева. 86-летний Агутин поделился воспоминаниями о Примадонне с корреспондентом "Дни.ру" на гала-ужине музыкальной премии "Виктория".

После участия в V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады Алле Пугачевой поступило предложение от руководителя Павла Слободкина стать солисткой его ВИА "Веселые ребята". И в ноябре 1974 года она пришла в этот коллектив. Поскольку начинающая тогда артистка хорошо интонировала, поначалу Слободкин ставил ее за кулисы на бэк-вокал. Но вскоре ей стало отводиться две песни в первом отделении, а затем по две песни в обоих отделениях концертов.

"Два года в "Веселых ребятах" Алла Пугачева отработала вместе со мной, – вспоминает Николай Агутин. – Люди, конечно, с годами меняются, но я помню ее ту, молодую. Помню, как вместе хорошо "гудели" – она любит и коньячку выпить, и прочее. Но все всегда было по уму, нормально, без крайностей и переборов".

Рассказал Агутин про личные качества Пугачевой: "Она за словом в карман не полезет. И всю жизнь была умницей, идеальной в профессии. Алка – молодец, я ее обожаю до сих пор. Ведь он работает как зверь! И этой ее трудоспособности может позавидовать любая исполнительница! Алла всегда соберется и сделает шедевр из любой песни. Так было и тогда, так есть и сейчас. Я помню, как выбегал в зал, чтобы ее послушать, хотя за кулисами полно забот и проблем. Просто каждый раз она придумывала что-то новое – то фразу иначе споет, то жест новый добавит".

Правда, к сожалению Агутина, любимую певицу он давно не видел. "Лет пять не общались, – признался он. – Несколько раз встречались на "Новой волне", но мельком – "Привет, Алла! – Привет, Коленька! Как там наши?"