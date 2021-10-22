Нагадивший публике Агутин попал под разнос

Представитель международного фестиваля "Ночь музыки" сообщил о сорванных планах из-за известного певца. Леонид Агутин подложил руководству мероприятия свинью и нагадил публике, отказавшись от участия в музыкальном событии за восемь дней до его начала. На сцене певец должен был исполнить финальную композицию "Луч солнца золотого", но ему пришлось срочно искать замену в сжатые сроки.
Организатор Евгений Горенбург разнес заслуженного артиста, обвинив в меркантилизме. "У него есть некая профессиональная этика. Когда у него платный концерт в ноябре, петь [перед этим] бесплатно — неправильно", — высказался про звезду мужчина.
В итоге на Леонида Агутина обрушилась масса негатива. Пострадала его чистая репутация, как человека, который не ставит деньги на первое место. В скандал пришлось вмешаться концертному директору артиста. Татьяна Ларина попыталась объяснить, что финансы не играли роли в сложившейся ситуации.
По словам сотрудницы певца, Леонид Агутин стал жертвой непонимания. Как сообщила Татьяна, организаторы фестиваля "Ночь музыки" поменяли сроки выступления, которые просто-напросто не совпали с графиком артиста. "Что за бред? Была отмена у них, был перенос, сразу этих дат не было и все", — рассказала концертный директор корреспондентам BLITZ+.
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