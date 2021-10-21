"До мурашек": молодая жена показала публике интимный момент с Петросяном

32-летняя супруга Евгения Петросяна поделилась с поклонниками очень личным. Татьяна Брухунова дала понять, что в их семье царят любовь, уважение и взаимопонимание.

На одном из последних фото в своем инстаграм-аккаунте избранница артиста запечатлена с 76-летним супругом. Снимок сделан в черно-белых тонах. На не Евгений Петросян стоит позади Татьяны Брухуновой, положив руки ей на плечи. Она же в ответ сжимает ладони юмориста.

Акцент сделан именно на руках звездной четы — молодых и свежих девушки и старческих кистях звезды. Кадр жена артиста подписала смайликом в виде сердца. Поклонники семьи пришли в восторг от трогательной фотографии. Они отметили, что в публикации Татьяны Брухуновой много смысла.

Россияне сошлись во мнении, что снимок пропитан любовью и интимом. Один из фолловеров отметил, что фото показывает, что счастье мужчины в руках женщины. "До мурашек", – признался в эмоциях другой подписчик.

Как писали "Дни.ру", Татьяна Брухунова не стесняется показывать публике личные кадры со знаменитым мужем. По словам девушки, сына Вагана Евгению Петросяну она родила естественным путем.

Несмотря на то, что влюбленные живут в официальном браке, бурное обсуждение их интимной жизни россиянами продолжается до сих пор. Некоторые никак не могут простить юмористу того, что он развелся с еленой Степаненко после нескольких десятилетий совместной жизни.