Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Залил дерьмом все столы": оконфузившийся Басков испортил праздник Буйнову
Стало известно об уходе Заворотнюк
Солистка "Тутси" о вынужденном интиме в группе: Нельзя сказать
Раздавлен болезнью: Ушедший в монастырь народный артист появился на публике
партнеры
Четверг
21 октября
Лента новостей
11:06
Проглотила: Васильева высказалась о некрасивой ситуации с Шифриным
10:34
"Ослабела от нервных расстройств": исхудавшую Степаненко положили под капельницу
10:30
Во Владимирской области автобус попал в смертельную аварию
10:22
В котельной Екатеринбурга прогремел взрыв
10:14
Истосковавшаяся по мужчинам разведенка Джоли пошла по рукам: Не видели такой возбужденной
09:58
"Прелюбодеяния и измены": бывшая любовница объяснила причины болезни Серова
09:47
Изменила мужу и умерла в одиночестве: Как жила Эльза Леждей из "Следствие ведут ЗнаТоКи"
09:31
"Теперь ***** привели на сцену": 88-летняя Доронина сорвалась на мат из-за Бузовой
09:17
"Есть комплексы": в интервью с Бастой всплыли старые обиды Милохина
09:13
Как живет и выглядит первая жена Урганта, о которой почти никто не знает
08:57
"До мурашек": молодая жена показала публике интимный момент с Петросяном
08:44
"Хоть на человека стал похож": кардинально изменившегося Николаева перестали узнавать
08:44
Потерявшему голос Билану грозит смертельная опасность: Любимая Олечка заразила
08:16
Новый штамм коронавируса выявили в России: AY.4.2 линии "дельта"
06:38
Скатился до уровня Порошенко: рейтинг Зеленского обвалился почти на 10%
04:09
Устроившей скандал Спилберг вынесли неутешительный приговор: Могут быть проблемы
02:32
Дело не только во внешности: психолог рассказал, какую женщину никогда не бросит мужчина
00:17
Пелагеин день: приметы и традиции 21 октября
22:10
Уменьшившая желудок пышка Черно столкнулась с неожиданными последствиями
21:52
В Королеве пьяной москвич ранил молодую женщину в ходе ссоры
21:32
Взобравшуюся на нового друга Волочкову осудили за пошлость
21:22
В Новосибирске школьнику сломали позвоночник из-за подозрения в краже
21:02
"Случилось!": Порошина сообщила важную новость на фоне слухов о беременности
20:57
Житель Кузбасса угнал мотороллер у подростка
20:30
Тюменский боксер убил ножом дикого медведя
20:28
Сафронов сделал громкое заявление о пластических операциях Пугачевой
19:57
"Обращаюсь к вам": Заворотнюк рассказала о серьезной проблеме в семье
19:44
В Подмосковье у мужчины нашли 10 килограммов наркотика
19:36
Представитель ЛНР: Киев срывает экстренные заседания подгруппы по безопасности в Донбассе
19:26
"Я тебя очень люблю": Сумишевский утонул в объятиях красотки через полгода после похорон жены
19:15
"Он не душка": Сунувшийся в ширинку Басков взбудоражил Милохина
18:46
Долина всполошила народ своим видом после пропажи
18:26
Подкатил на лимузине: Ревва снял красотку с подругами у ночного клуба
18:14
"Чуда не испытала": Бузова взвыла из-за неспособности родить
18:00
В Новосибирске таксист сбил мужчину и набросился на него с битой
17:50
Седокова взбесила россиян наплевательским отношением к родителям
17:38
Разрывающаяся между материнством и работой Тарханова: Это моя отдушина
17:31
Наркоман и уголовник: муж Распутиной попал в реанимацию после скандала
17:30
Позорище: Дочь Толкалиной прыгнула в постель к мужчине еще ребенком
17:10
"Пассажиров в ДТП так не прессуют": Собчак с пристрастием допросили в Сочи
16:45
"Исправила ошибку природы": Мария Куликова раскрыла тайну своей внешности
16:37
"Отец видел?!": 11-летний сын Водонаевой набил тюремную наколку
16:28
На Украине запрещают российский рубль
16:27
Дитя бывшей жены Шнурова стало жертвой коронавируса
16:25
"Стала злоупотреблять": Повереннова призналась в пагубном пристрастии
16:07
В Самаре загорелись 4 этажа жилого дома
16:06
Пелагея встала грудью за оскобленную Бородину: Разведенки объединились!
16:04
Роман с актером "Клона" и суд: почему звезде бразильских сериалов Каролине Ферраз объявили бойкот
15:57
Пытающаяся отсрочить старение Валерия показала любимую позу для наслаждения
15:39
Бузова напугала народ громким обещанием
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Потерявшую голос Бузову предостерегли от роковой ошибки: Никакого коньяка
Бузова сделала признание о романе с Батрутдиновым
Бузова напугала народ громким обещанием
"Скотина, гони! Я к сыну тороплюсь": Всплыли неожиданные детали смертельного ДТП с Собчак
Лесбийские игры Собчак после смертельного ДТП повергли публику в шок: Поцелуй взасос и интимные ласки
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"До мурашек": молодая жена показала публике интимный момент с Петросяном

"До мурашек": молодая жена показала публике интимный момент с Петросяном

32-летняя супруга Евгения Петросяна поделилась с поклонниками очень личным. Татьяна Брухунова дала понять, что в их семье царят любовь, уважение и взаимопонимание.
прочитано 737 раз

На одном из последних фото в своем инстаграм-аккаунте избранница артиста запечатлена с 76-летним супругом. Снимок сделан в черно-белых тонах. На не Евгений Петросян стоит позади Татьяны Брухуновой, положив руки ей на плечи. Она же в ответ сжимает ладони юмориста.

ПО ТЕМЕ

Молодая жена Петросяна спровоцировала слухи о новой беременности

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Акцент сделан именно на руках звездной четы — молодых и свежих девушки и старческих кистях звезды. Кадр жена артиста подписала смайликом в виде сердца. Поклонники семьи пришли в восторг от трогательной фотографии. Они отметили, что в публикации Татьяны Брухуновой много смысла.

Россияне сошлись во мнении, что снимок пропитан любовью и интимом. Один из фолловеров отметил, что фото показывает, что счастье мужчины в руках женщины. "До мурашек", – признался в эмоциях другой подписчик.

Как писали "Дни.ру", Татьяна Брухунова не стесняется показывать публике личные кадры со знаменитым мужем. По словам девушки, сына Вагана Евгению Петросяну она родила естественным путем.

Несмотря на то, что влюбленные живут в официальном браке, бурное обсуждение их интимной жизни россиянами продолжается до сих пор. Некоторые никак не могут простить юмористу того, что он развелся с еленой Степаненко после нескольких десятилетий совместной жизни.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 08:57 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

Гость881930
Пожаловаться Ответить
Это все показуха! Кому и что Брухунова старается доказать? Все и так знают, кто она и что! Нищебродка из деревни и старый артист с деньгами, выживший из ума! Не ведает , что творит Петросян, совсем очумел дедушка!!!!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона

Что было найдено в бумагах
Шоу-бизнес

"Прелюбодеяния и измены": бывшая любовница объяснила причины болезни Серова

Женщина высказалась о расплате за грехи
Шоу-бизнес

Изменила мужу и умерла в одиночестве: Как жила Эльза Леждей из "Следствие ведут ЗнаТоКи"

У актрисы была непростая судьба
Шоу-бизнес

"Я вынуждена отменить выступления": Нетребко необходима срочная операция

Певица страдает от постоянных болей

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября
Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака
Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья

Здоровье

Новый штамм коронавируса выявили в России: AY.4.2 линии "дельта"
В России выявили 34 073 новых случая коронавируса
Москва вводит новые санитарные меры из-за роста заболеваемости COVID-19
Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября

Спорт

Туктамышева рассекретила скандал с приставаниями: Обескураживает
Впервые в истории: российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2
Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику

Регионы

В котельной Екатеринбурга прогремел взрыв
В Королеве пьяной москвич ранил молодую женщину в ходе ссоры
В Новосибирске школьнику сломали позвоночник из-за подозрения в краже
Житель Кузбасса угнал мотороллер у подростка
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+