"Ослабела от нервных расстройств": исхудавшую Степаненко положили под капельницу

Режиссер Анатолий Демидов рассказал о нынешнем состоянии 68-летней Елены Степаненко.



Долгий суд по разделу имущества с бывшим мужем вымотал артистку. 18 ноября Московский городской суд рассмотрит ее очередную жалобу к Евгению Петросяну.

По словам Анатолия Демидова, Елена Степаненко сейчас ослабела от нервных расстройств. Он отметил, что недавно она лежала под капельницами, проходя курс лечения. При этом он добавил, что юмористка – профессионал высокого класса.

Недавно артистка приняла участие в съемках юмористической программы "Измайловский парк" сатирика Лиона Измайлова. Звезда прекрасно выглядела, несмотря на неурядицы, и сорвала аплодисменты. Знаменитость будто еще больше помолодела и похудела.

После концерта Елена Степаненко пообщалась с журналистами. Она уверена, что развод пошел ей на пользу. Артистка заверила, что у нее все хорошо. Также она пожелала нынешней молодой жене Евгения Петросяна "здоровья, счастья и радостных дней".

Анатолий Демидов считает, что "разлучница" поперхнется, когда услышит добрые слова от бывшей супруги комика. Он убежден, что Евгению Петросяну впору кусать локти, видя, какую удивительную женщину он потерял. Он тоже уверен, что расставание с юмористом пошло на пользу Елене Степаненко. По его мнению, артист творчески подавлял жену.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили в браке 30 лет. Развелись они три года назад.