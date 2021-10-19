"Караул просто": Постаревшая жена Петросяна вспомнила студенческую страсть

Знаменитая супруга Евгения Петросяна всегда любила эксклюзивные вещи. С юности Татьяна Брухунова увлекалась модой, что в итоге привело ее к работе дизайнером и стилистом. Первую брендовую сумку родители вручили ей в студенческие годы. Об этом интересном аксессуаре знаменитость написала отдельный пост — вещь стала ее страстью.
Татьяна Брухунова призналась, что целых полгода неустанно носила подарок родных. До сих пор звезда охотно пользуется этой сумкой и испытывает нежный трепет, когда выходит с ней на улицу. "14 лет вместе, а сколько еще впереди?! А вы помните свою первую?" — обратилась брюнетка к подписчикам.
Жена Евгения Петросяна добавила к публикации свое фото с брендовым аксессуаром. Новомодный образ несколько состарил Татьяну Брухунову. Бесформенная куртка, широкие грубые штаны, большие очки и отсутствие привлекательной укладки визуально добавили ей возраста.
Эксклюзивная сумка произвести фурор в Сети не смогла, не каждому она пришлась по душе. В комментариях разгорелся конфликт, который учинила Татьяна Брухунова. Звезда резко ответила женщине, которая назвала аксессуар дешевкой. "Сколько же в Вас злобы. Да еще и из-за чужой сумки. Караул просто", — накинулась на незнакомку супруга Евгения Петросяна.
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