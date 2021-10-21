Раскрыт важный секрет Михалкова

Артист вспомнил свое сотрудничество с режиссером в его фильме "12". Стоянов рассказал, что у него было 40 съемочных дней с Никитой Михалковым. Юрий признался, что за это время он будто получил еще одно актерское образование по работе в кадре.
Знаменитость гордится плодотворной работой настоящим профессионалом, режиссером-педагогом. Актер раскрыл важный секрет Никиты Михалкова, поделившись его уникальным методом работы. По словам звезды, у режиссера нет универсальных приемов.
Дело в том, что каждый раз они направлены на конкретного артиста и роль. Кроме того. Юрий Стоянов озвучил конкретный урок, который ему запомнился со съемок картины. Он отметил, что в кадре нельзя быть формальным, поскольку все будет видно зрителю.
Актер добавил, что нельзя сниматься "пустым". И если артист допустит оплошность, то никакие прежние заслуги в кино его не спасут. Также Юрий Стоянов сердечно поздравил именинника. Он пожелал Никите Михалкову еще много лет снимать в кино. Особенно актеру запомнился фильм режиссера "Свой среди чужих, чужой среди своих".
Напомним, ранее Никита Михалков перенес операцию на бедре. После хирургического вмешательства с режиссером случилась беда — во время спектакля на него упали декорации.
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