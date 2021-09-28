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Шоу-бизнес
"Болит": Михалков сообщил о своем состоянии после операций

"Болит": Михалков сообщил о своем состоянии после операций

Никита Михалков рассказал, как чувствует себя после перенесенного два года назад хирургического вмешательства на ноге.
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28 сентября Никита Михалков прибыл в столицу Узбекистана на Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути". Там он сделал откровенное признание.

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 Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

75-летний режиссер посетовал, что у него до сих пор есть проблемы со здоровьем. Он отметил, что в целом чувствует себя хорошо. "Нога болит, но ничего", – заявил артист. Также он добавил, что каждый день работает – недомогание не отразилось на профессиональной деятельности мэтра отечественного кинематографа.

Напомним, в конце лета 2019 года кинематографист появился на кинофестивале в Крыму с палками для опоры. Именно тогда он рассказал, что перенес семь операций на ноге.

Никита Михалков говорил, что медики занесли ему инфекцию во время операции по замене бедра. После этого звезде понадобилось еще семь хирургических вмешательств. В целом режиссер пробыл под наркозом 39 часов.

Как писали "Дни.ру", ранее режиссер нелестно высказался о современных молодых актерах. Он сравнил их с зайцами, которых научили играть на барабанах. По словам Никиты Михалкова, артисты будто бы технически осознали, как нужно играть, но чем именно они занимаются – якобы не поняли, а растолковать это им не представляется возможным.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 сентября 2021, 21:45 Источник: Smotrim.ru ✓ Надежный источник
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