На прооперированного Михалкова рухнули декорации

ЧП случилось во время спектакля "Двенадцать". На актера и режиссера упала часть театральных декораций. Конструкция рухнула под ноги кинодеятеля. Сначала всем показалось, что упала штанкета, которая весит порядка полутонны. Позже выяснилось, что это всего лишь декорации.
Стоит отметить, что произошедшее больно ударило по самолюбию Никиты Михалкова. Он заявил, что в его театре такого произвола никогда не будет!
Напомним, сейчас театр под руководством Михалкова строится. А пока его труппа играет на арендованных площадках. В собственное здание коллектив въедет через два года.
После ЧП в МХАТ имени Горького началась проверка. Специалисты считают, что произошло серьезное нарушение техники безопасности, которое могло привести к трагедии.
Скорее всего, верхняя механизация не проходила ежегодной проверки, а декорации были плохо закреплены. Если проверка подтвердит это, то виноватыми сделают технических сотрудников.
Тем временем в Сети уже шутят на тему того, что после выхода на сцену поющей ведущей Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле "Чудесный грузин", МХАТ имени Горького разваливается буквально на глазах.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как себя чувствует перенесший операцию на бедре Никита Михалков.
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