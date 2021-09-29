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Шоу-бизнес
На прооперированного Михалкова рухнули декорации

На прооперированного Михалкова рухнули декорации

Режиссер Никита Михалков мог серьезно пострадать на сцене МХАТ имени Горького.


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ЧП случилось во время спектакля "Двенадцать". На актера и режиссера упала часть театральных декораций. Конструкция рухнула под ноги кинодеятеля. Сначала всем показалось, что упала штанкета, которая весит порядка полутонны. Позже выяснилось, что это всего лишь декорации.

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 Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

Стоит отметить, что произошедшее больно ударило по самолюбию Никиты Михалкова. Он заявил, что в его театре такого произвола никогда не будет!

Напомним, сейчас театр под руководством Михалкова строится. А пока его труппа играет на арендованных площадках. В собственное здание коллектив въедет через два года.

После ЧП в МХАТ имени Горького началась проверка. Специалисты считают, что произошло серьезное нарушение техники безопасности, которое могло привести к трагедии.

Скорее всего, верхняя механизация не проходила ежегодной проверки, а декорации были плохо закреплены. Если проверка подтвердит это, то виноватыми сделают технических сотрудников.

Тем временем в Сети уже шутят на тему того, что после выхода на сцену поющей ведущей Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле "Чудесный грузин", МХАТ имени Горького разваливается буквально на глазах.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как себя чувствует перенесший операцию на бедре Никита Михалков.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2021, 17:20 Источник: "МК" ✓ Надежный источник
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