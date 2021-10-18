"На панель": Михалков вышвырнул друга побираться

Артист Сергей Никоненко раскрыл темные дела режиссера. Никита Михалков пошел на сомнительную выгоду.

Популярное телешоу "Судьба человека" обнажило спорные черты характера Никиты Михалкова. Главным героем последнего выпуска передачи стал актер Сергей Никоненко, который достаточно тесно общался с режиссером в молодости. Артист поделился воспоминаниями о временах, когда за душой не было ни гроша, а развлечься после напряженной работы хотелось сильно. Тогда Никита Михалков вышвырнул своего товарища из зоны комфорта — выпрашивать у незнакомцев деньги.

"Отправил меня на панель. Говорит, что в кинотеатрах показали фильм со мной, и кто-то наверняка даст денег, когда узнает меня", — начал историю Сергей Никоненко. При этом сам Никита Михалков нагло наблюдал за ухищрениями товарища со стороны, не пытаясь помочь. А вот развлекаться на вырученные средства режиссер охотно согласился.

После череды унижений побирающийся артист все же сумел добиться желаемого. К актеру подошел шахтер, который узнал в нем звезду экрана. У этого мужчины были деньги, которые он просадил вместе с новой компанией. Сергей Никоненко и Никита Михалков выпили увеселительные напитки за чужой счет.

Напомним, Никита Михалков перенес операцию на бедре. После хирургического вмешательства с режиссером случилась беда — во время спектакля на него упали декорации.