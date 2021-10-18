"На панель": Михалков вышвырнул друга побираться

Популярное телешоу "Судьба человека" обнажило спорные черты характера Никиты Михалкова. Главным героем последнего выпуска передачи стал актер Сергей Никоненко, который достаточно тесно общался с режиссером в молодости. Артист поделился воспоминаниями о временах, когда за душой не было ни гроша, а развлечься после напряженной работы хотелось сильно. Тогда Никита Михалков вышвырнул своего товарища из зоны комфорта — выпрашивать у незнакомцев деньги.
"Отправил меня на панель. Говорит, что в кинотеатрах показали фильм со мной, и кто-то наверняка даст денег, когда узнает меня", — начал историю Сергей Никоненко. При этом сам Никита Михалков нагло наблюдал за ухищрениями товарища со стороны, не пытаясь помочь. А вот развлекаться на вырученные средства режиссер охотно согласился.
После череды унижений побирающийся артист все же сумел добиться желаемого. К актеру подошел шахтер, который узнал в нем звезду экрана. У этого мужчины были деньги, которые он просадил вместе с новой компанией. Сергей Никоненко и Никита Михалков выпили увеселительные напитки за чужой счет.
Напомним, Никита Михалков перенес операцию на бедре. После хирургического вмешательства с режиссером случилась беда — во время спектакля на него упали декорации.
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