Сафронов сделал громкое заявление о пластических операциях Пугачевой

Алла Пугачева в свои 72 года до сих восхищает поклонников молодостью и красотой.

Примадонна так зажигательно отплясывала вместе со своей 50-летней дочерью на недавнем торжестве Николая Баскова, что породила очередную волну слухов о себе. Люди вновь стали гадать о том, какой эликсир молодости выпила звезда, чтобы так роскошно выглядеть и так хорошо себя чувствовать в столь почтенном возрасте. Многие уверены, что популярная исполнительница просто активно пользуется услугами пластических хирургов. Однако Никас Сафронов не согласен с этим мнением и считает, что тайна Аллы Пугачевой совсем в другом.

Народный художник считает, что 72-летняя певица – по-настоящему счастливая женщина, которая не зациклена на бедах и проблемах, а искренне радуется жизни.

"Уверен, что красота Пугачевой не в пластике – Алла просто счастлива," – сделал громкое заявление Сафронов.



В комментарии "Собеседнику" художник пояснил, что Пугачевой и Галкину очень повезло встретиться, полюбить друг друга и создать в своем доме чудесную атмосферу. Положительное влияние на женщину оказало и позднее материнство. В свои 72 года артистка купается в любви молодого супруга и прекрасных детей – все это создает настоящий "эффект пластики", а операции и прочие услуги специалистов здесь ни при чем.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что бывшая домработница "слила" правду о жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина.