С ними страшно общаться: домработница "слила" правду о жизни Пугачевой и Галкина

Бывшая домработница Пугачевой объяснила, почему с Гарри и Лизой Галкиными «страшно общаться»
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились на свет в 2013 году. Их выносила и родила суррогатная мать при помощи замороженных яйцеклеток Примадонны и биоматериала шоумена Галкина. Несмотря на возраст, 72-летняя мама Алла Пугачева активно принимает участие в жизни детей, прививает им чувство прекрасного. Максим Галкин часто рассказывает об их успехах в своем "Инстаграм". Поклонники обожают следить за происходящем в доме Примадонны. Особенно интересно, когда информация исходит з первых уст.
Бывшая домработница Примадонны Людмила Дороднова на днях выдала фанатам всю подноготную жизни звездной семьи. Как выяснилось, она боялась общаться с отпрысками Пугачевой и Галкина.
"Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться. Все время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними", – рассказала Дороднова.
Как тяжело приходилось женщине в доме Примадонны, страшно представить. Она добавила, что ни Пугачева, ни Галкин не соответствуют по поведению и образу жизни своему возрасту. В душе они намного моложе.
Напомним, что Людмила Дороднова помогала Алле Пугачевой растить дочь Кристину Орбакайте и внуков.
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