"Чуда не испытала": Бузова взвыла из-за неспособности родить

Светская львица надеялась стать матерью, но планы пошли под откос. Ольга Бузова пожаловалась россиянам.

Уже не первый раз за эту осень Ольга Бузова вещает о беременности и рождении детей. Поющая телеведущая откровенно признается, что мечтает о малышах, но заветное желание никак не сбывается. В свежем интервью 35-летняя звезда рассказала, что решила почувствовать радость материнства еще много лет назад, но судьба распорядилась иначе.

"Я никогда не была в роли мамы, я еще этого чуда не испытала. Я давно готова. В 22 я думала, что в 25 у меня уже будет ребенок", — объявила Ольга Бузова. Светская львица объяснила, что все эти годы грезила о детях, но ожидания не оправдались. "Просто так получается в жизни, что не происходит этого", — выразилась певица.

Звезда шоу "Дом-2" тешит себя мыслью о том, что когда-нибудь у нее все-таки будет дочь и сын. Через 20 лет она видит себя замужней артисткой, которая известна на весь мир, а также воспитывает молодое поколение. Ольга Бузова отчаянно не сдается в поисках личного счастья и стремлении стать семейным человеком.

Напомним, исполнительница хита "Без дел" уже придумала имя для дочери. Светская львица объявила его в беседе с Ириной Безруковой.

Этой весной Ольга Бузова снялась в кабинете гинеколога. Поющая телеведущая не стала рассказывать, почему решила заняться женским здоровьем. Артистка лишь сообщила, что ей "предстоит пройти сложный и долгий путь".