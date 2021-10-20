"Чуда не испытала": Бузова взвыла из-за неспособности родить

Уже не первый раз за эту осень Ольга Бузова вещает о беременности и рождении детей. Поющая телеведущая откровенно признается, что мечтает о малышах, но заветное желание никак не сбывается. В свежем интервью 35-летняя звезда рассказала, что решила почувствовать радость материнства еще много лет назад, но судьба распорядилась иначе.
"Я никогда не была в роли мамы, я еще этого чуда не испытала. Я давно готова. В 22 я думала, что в 25 у меня уже будет ребенок", — объявила Ольга Бузова. Светская львица объяснила, что все эти годы грезила о детях, но ожидания не оправдались. "Просто так получается в жизни, что не происходит этого", — выразилась певица.
Звезда шоу "Дом-2" тешит себя мыслью о том, что когда-нибудь у нее все-таки будет дочь и сын. Через 20 лет она видит себя замужней артисткой, которая известна на весь мир, а также воспитывает молодое поколение. Ольга Бузова отчаянно не сдается в поисках личного счастья и стремлении стать семейным человеком.
Напомним, исполнительница хита "Без дел" уже придумала имя для дочери. Светская львица объявила его в беседе с Ириной Безруковой.
Этой весной Ольга Бузова снялась в кабинете гинеколога. Поющая телеведущая не стала рассказывать, почему решила заняться женским здоровьем. Артистка лишь сообщила, что ей "предстоит пройти сложный и долгий путь".
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