"Будет дочь": Бузова рассекретила имя будущего ребенка

Поющая телеведущая рассказала о беременности. Ольга Бузова готовится к материнству.

Звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова сумела построить головокружительную карьеру и добиться успеха в самых разных областях. Телеведущая, певица, актриса и одна из самых популярных девушек страны достигла вершины славы, теперь она намерена заняться личной жизнью. В прошлом Ольга Бузова потерпела немало поражений на любовном фронте, но не предала мечту о собственном ребенке.

В свежем интервью поп-дива рассказала, что еще десять лет назад все распланировала. "Я ни разу в жизни не была беременна, я этого еще не испытывала никогда. Представляете, сколько всего мне предстоит", — разоткровенничалась светская львица.

Артистка не сомневается, что ее долгожданные планы на детей сбудутся. Ольга Бузова продумала все нюансы до мелочей. "У меня будет дочь, я даже знаю имя какое будет", — поделилась будущая мать. Эффектная вокалистка решила назвать девочку Машей. Кроме того, знаменитость заявила о желании родить сына.

Певица охарактеризовала тактику, которой будет придерживаться в период воспитания наследников. Она хочет быть справедливой матерью, разделяя обязанности со своим мужем, который пока отсутствует на горизонте. Заботу о дочери Ольга Бузова намерена предоставить супругу, а сыном заниматься сама.