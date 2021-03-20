"Сложный и долгий путь": Бузова намекнула на беременность

Ольга Бузова решила заняться женским здоровьем. Певица обратилась за медпомощью, посетив гинеколога.



Теледива опубликовала снимок из кабинета врача в своем инстаграм-аккаунте. Пользователи Сети предположили, что Ольга Бузова либо уже беременна, либо хочет пройти процедуру ЭКО.

Но, возможно, что ведущей просто понадобилась помощь медика из-за проблем со здоровьем. Ольга Бузова не спешит раскрывать интригу и не рассказывает деталей посещения больницы.

Звезда заявила, что ей "предстоит пройти сложный и долгий путь". Знаменитость добавила, что ради здоровья и счастья она на это готова.

Напомним, в начале этого года стало известно, что Ольга Бузова разошлась со своим бойфрендом, блогером Давидом Манукяном. Новость произвела на поклонников эффект разорвавшейся бомбы. Артистка заявляла, что избранник ей изменял и поднимал на нее руку.

В Сети же поговаривают, что причиной расставания звездной пары стал роман рэпера Давы с партнершей по танцевальному шоу Дарьей Палей. Но замужняя девушка сразу опровергла слухи, заявив, что любит своего мужа и верна ему. Ольга Бузова, к слову, нелестно высказывалась в адрес танцовщицы, чем подлила масла в огонь для сплетников.