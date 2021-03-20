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Шоу-бизнес
"Сложный и долгий путь": Бузова намекнула на беременность

"Сложный и долгий путь": Бузова намекнула на беременность

Ольга Бузова решила заняться женским здоровьем. Певица обратилась за медпомощью, посетив гинеколога.
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Теледива опубликовала снимок из кабинета врача в своем инстаграм-аккаунте. Пользователи Сети предположили, что Ольга Бузова либо уже беременна, либо хочет пройти процедуру ЭКО.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Но, возможно, что ведущей просто понадобилась помощь медика из-за проблем со здоровьем. Ольга Бузова не спешит раскрывать интригу и не рассказывает деталей посещения больницы.

Звезда заявила, что ей "предстоит пройти сложный и долгий путь". Знаменитость добавила, что ради здоровья и счастья она на это готова.

Напомним, в начале этого года стало известно, что Ольга Бузова разошлась со своим бойфрендом, блогером Давидом Манукяном. Новость произвела на поклонников эффект разорвавшейся бомбы. Артистка заявляла, что избранник ей изменял и поднимал на нее руку.

В Сети же поговаривают, что причиной расставания звездной пары стал роман рэпера Давы с партнершей по танцевальному шоу Дарьей Палей. Но замужняя девушка сразу опровергла слухи, заявив, что любит своего мужа и верна ему. Ольга Бузова, к слову, нелестно высказывалась в адрес танцовщицы, чем подлила масла в огонь для сплетников.

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Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com/
Автор: 20 марта 2021, 11:33 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой

комментарии

Ответить:

гость
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Все уже привыкли к вранью от Бузовой Два дня,очень подробно рассказывали ,показывали кабинет гинеколога ,что Бузова ,указывая на доктора,говорит ,что у неё будет мальчик и это разве не смешно? Что значит ничего она не знает о беременности ,думает ,если живота нет, все равно можно определить пол ребенка Что же так поздно она взялась за здоровье ,знала свою проблему, бесплодие, все чего то ждала ,а теперь будет сложно ,возраст не тот НО зато нагулялась, окунулась в жизнь разврата, обслуживая клиентов в притоне ,испытав, заразив многих венболезнью ВСЁ есть в интернете Порно от Бузовой
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