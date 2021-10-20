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Шоу-бизнес
Бузова напугала народ громким обещанием

Бузова напугала народ громким обещанием

Ольга Бузова пролила свет на свои дальнейшие планы в театральной карьере.
прочитано 348 раз

Летом этого года экс-ведущая "Дома-2" дебютировала на театральных подмостках, сыграв в спектакле МХАТа имени Горького "Чудесный грузин". Знаменитость исполнила роль певицы кабаре Бэллы Шанталь. Несмотря на противоречивую реакцию критиков и многих зрителей, Ольга Бузова верит в свои силы и не собирается останавливаться.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В интервью "КП" певица призналась, что она никак не ожидала такого количества хейта в свой адрес. При этом она все равно не жалеет о том, что согласилась на эту роль, и даже пообещала вновь появиться на сцену театра.

"Как я могу жалеть о МХАТе? Более того, я буду продолжать играть во МХАТе!" – уверенно заявила звезда, напугав всех тех, кто остался в ужасе от ее актерского таланта.

Бузова подчеркнула, что она никуда не уходила из театра. Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков остался доволен выступлением артистки и продлил контракт с ней на следующий сезон.

Певица также посоветовала поклонникам узнавать новости о ней из ее официального инстаграм-аккаунта и не верить слухам. Ранее знаменитость уже говорила о том, что свой аккаунт она ведет сама, не доверяя это другим людям, поэтому там появляются наиболее достоверные новости о ее жизни.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что потерявшая голос Ольга Бузова не может встать.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2021, 15:39 Источник: КП ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

любовницы
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хирурги
да у тебя то пугачева, в 73 года кости не растут
только рога от макса..........хи-хи-хи
молодежь
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.
Не перебор, с желаниями ? хочет:
родить АЖ двоих, в 35 лет
сыграть в голливуде ,правда кому она там нужна?
главное выйти замуж,уже есть условия к будущему ,значит одна будет долго
про политику с больной,тупой головой ,захотела в депутаты
опять надо продолжать позорить сценуМХАТа, нагонятьбудут проплаченных зрителей
хотела учиться в МГУ что уже забыла ,что наговорила ,так во всем одна пустота и ля ля, остановись ,лучше лечи голову ,скорее ,что это осень ,отклонения,она хроник с больной головой и психикой Какой стресс ,когда все вокруг спокойно ,наверно потому что желающих нет идти на её шоу
все успеем........... бери пример пугачева
хирурги
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Гость873922
бузова до такой степени дебилка, утверждает,что делала операцию на косточу, что якобы у дуры выросла какая кость и её удаляли, но эту операцию делают не так только тупоё существо может нести бред Совсем по другому делают операцию выравнивают ставят на место косточку что деформировалась из за узкой обуви на высоком каблуке и укрепляют гипсом , кто то слышал о том чтобы вдруг какие то кости лишние выросли, бред все ,чтобы думали что она так много тренируется,чтобы её дуру пожалели ВОТ ещё доказательства,что тварь много врет ,так и сейчас с потерей голоса ,вот так живет..ерьмо в ..ерьме
да у тебя то пугачева, в 73 года кости не растут
Гость873922
Пожаловаться Ответить
бузова до такой степени дебилка, утверждает,что делала операцию на косточу, что якобы у дуры выросла какая кость и её удаляли, но эту операцию делают не так только тупоё существо может нести бред Совсем по другому делают операцию выравнивают ставят на место косточку что деформировалась из за узкой обуви на высоком каблуке и укрепляют гипсом , кто то слышал о том чтобы вдруг какие то кости лишние выросли, бред все ,чтобы думали что она так много тренируется,чтобы её дуру пожалели ВОТ ещё доказательства,что тварь много врет ,так и сейчас с потерей голоса ,вот так живет..ерьмо в ..ерьме
.
Пожаловаться Ответить
Не перебор, с желаниями ? хочет:
родить АЖ двоих, в 35 лет
сыграть в голливуде ,правда кому она там нужна?
главное выйти замуж,уже есть условия к будущему ,значит одна будет долго
про политику с больной,тупой головой ,захотела в депутаты
опять надо продолжать позорить сценуМХАТа, нагонятьбудут проплаченных зрителей
хотела учиться в МГУ что уже забыла ,что наговорила ,так во всем одна пустота и ля ля, остановись ,лучше лечи голову ,скорее ,что это осень ,отклонения,она хроник с больной головой и психикой Какой стресс ,когда все вокруг спокойно ,наверно потому что желающих нет идти на её шоу
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