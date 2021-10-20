Бузова напугала народ громким обещанием

Ольга Бузова пролила свет на свои дальнейшие планы в театральной карьере.

Летом этого года экс-ведущая "Дома-2" дебютировала на театральных подмостках, сыграв в спектакле МХАТа имени Горького "Чудесный грузин". Знаменитость исполнила роль певицы кабаре Бэллы Шанталь. Несмотря на противоречивую реакцию критиков и многих зрителей, Ольга Бузова верит в свои силы и не собирается останавливаться.

В интервью "КП" певица призналась, что она никак не ожидала такого количества хейта в свой адрес. При этом она все равно не жалеет о том, что согласилась на эту роль, и даже пообещала вновь появиться на сцену театра.

"Как я могу жалеть о МХАТе? Более того, я буду продолжать играть во МХАТе!" – уверенно заявила звезда, напугав всех тех, кто остался в ужасе от ее актерского таланта.



Бузова подчеркнула, что она никуда не уходила из театра. Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков остался доволен выступлением артистки и продлил контракт с ней на следующий сезон.

Певица также посоветовала поклонникам узнавать новости о ней из ее официального инстаграм-аккаунта и не верить слухам. Ранее знаменитость уже говорила о том, что свой аккаунт она ведет сама, не доверяя это другим людям, поэтому там появляются наиболее достоверные новости о ее жизни.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что потерявшая голос Ольга Бузова не может встать.