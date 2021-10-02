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Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна спровоцировала слухи о новой беременности

Молодая жена Петросяна спровоцировала слухи о новой беременности

Татьяна Брухунова, подарившая в прошлом году Евгению Петросяну сына, не скрывает округлившейся живот.
прочитано 220 раз

Скромная помощница Евгения Петросяна оказалась под пристальным вниманием публики несколько лет назад из-за романа с пожилым юмористом. Когда о романтических отношениях Татьяны и артиста только начали говорить, мало кто мог предположить, что спустя некоторое время Брухунова родит ему сына.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Мальчик появился на свет в марте прошлого года. Его назвали в честь отца Евгения Вагановича. Сначала Татьяна редко показывала подписчикам в "Инстаграм" своего наследника, но когда он подрос, количество таких кадров в аккаунте молодой жены Петросяна увеличилось.

Более того, Брухунова проводит фотосессии с полуторогодовалым сыном. Например, в субботу, 2 октября, она прогулялась с сыном и фотографом по парку "Усадьба Трубецких". Судя по всему, скоро Татьяна опубликует новые профессиональные снимки с ребенком.

Некоторые поклонники обратили внимание, что в последнее время Брухунова все чаще надевает просторные вещи, а если она примеряет что-то приталенное, то почитатели замечают округлившейся живот. Так супруга юмориста спровоцировала слухи о новой беременности. Пока подписчикам остается только гадать, на самом ли деле Татьяна находится в положении или же просто плотно питается.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Кадр: youtube.com
2 октября 2021, 13:47 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

Гость870413
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Оверсайз она всегда носила, а живот видно - так она только сладостями питается, так что немудрено, что на горизонте у неё маячит ожирение.
Такая вроде умная, остроязыкатая, а не понимает простых вещей - отказ от полезных продуктов в пользу только тортов и пирожных грозит сахарным диабетом, ожирением, ранним атеросклерозом и смертью в молодом ещё возрасте от осложнений всех этих заболеваний.
Мясо она не ест, молочнокислое не ест, на все у неё уже аллергия - это у такой молодой !
В первый раз встречаю такого странного человека, питающегося лишь тортами и пирожными.
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