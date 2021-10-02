Молодая жена Петросяна спровоцировала слухи о новой беременности

Скромная помощница Евгения Петросяна оказалась под пристальным вниманием публики несколько лет назад из-за романа с пожилым юмористом. Когда о романтических отношениях Татьяны и артиста только начали говорить, мало кто мог предположить, что спустя некоторое время Брухунова родит ему сына.
Мальчик появился на свет в марте прошлого года. Его назвали в честь отца Евгения Вагановича. Сначала Татьяна редко показывала подписчикам в "Инстаграм" своего наследника, но когда он подрос, количество таких кадров в аккаунте молодой жены Петросяна увеличилось.
Более того, Брухунова проводит фотосессии с полуторогодовалым сыном. Например, в субботу, 2 октября, она прогулялась с сыном и фотографом по парку "Усадьба Трубецких". Судя по всему, скоро Татьяна опубликует новые профессиональные снимки с ребенком.
Некоторые поклонники обратили внимание, что в последнее время Брухунова все чаще надевает просторные вещи, а если она примеряет что-то приталенное, то почитатели замечают округлившейся живот. Так супруга юмориста спровоцировала слухи о новой беременности. Пока подписчикам остается только гадать, на самом ли деле Татьяна находится в положении или же просто плотно питается.
Популярные темы форума
гороскоп
ЮЛИЯ НАЧАЛОВА
Знаю отличную гадалку
Жуткая история