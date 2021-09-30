Похудевшую Степаненко застукали с интересным мужчиной

Коллега юмористки Сергей Дроботенко разместил в своем инстаграм-аккаунте снимки, на которых помимо прочих знаменитостей запечатлена улыбающаяся Елена Степаненко вместе с эффектным брюнетом. Оказалось, что это звездный стилист Альгидас. Артист поздравил его с днем рождения.
В комментариях к посту фолловеры заметили, что Елена Степаненко выглядит очень довольной рядом с визажистом. "Прямо светится от счастья", — отметил один из подписчиков.
Напомним, после развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко сильно похудела. Затем юмористка стала чаще появляться на телевидении. Артистка начала выступать одна. Кроме того, она запустила свое юмористическое шоу на канале "Россия 1". Гостями звезды стали многие знаменитости: Ольга Бузова, Ефим Шифрин, Елена Воробей и другие.
Отметим, что россияне с интересом следят и за жизнью Евгения Петросяна после развода. Напомним, юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. А не так давно молодая супруга родила звезде экрана сына, которого пара назвала Ваганом.
Поклонники артиста разделились на два лагеря. Одни в восторге от его нынешней избранницы. Они уверены, что с девушкой Евгений Петросян будто скинул пару десятков лет. Другие же называют Татьяну Брухунову разлучницей и полагают, что она "окрутила" юмориста из меркантильных интересов.
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