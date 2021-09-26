Молодая жена Петросяна столкнулась с раком

Девушка радует подписчиков эпизодами из своей жизни регулярно. Сегодня она опубликовала фото из похода в ресторан. Там Татьяна столкнулась с некогда излюбленным российским деликатесом – раком, который в современном мире встречается на столе уже не так часто. "Почему бы и да?!", – задорно подписала фото Брухунова.
Подписчики тоже стали вспоминать детство, когда раки бывали центром застолья. "Вкус детства", "Обожаю", "В детстве в деревне у бабушки их ловили местные пацаны. Но я их всегда ужасно боялась живых (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – восхитились выбором блюда поклонники.
Ранее Татьяна Брухунова пришла в бешенство из-за сомнительного комплимента фанатов. Ее не раз сравнивали с Елизаветой Боярской, о внешнем сходстве девушек подписчики упоминают чуть ли не под каждым фото. Татьяна не выдержала и ответила на многочисленные комментарии. Она поблагодарила за сравнение с красивой женщиной, однако отметила, что "это примитивно". В итоге она оскорбила фанатов, написав, что они читают пятой точкой. Естественно, комментарии недовольных не заставили себя ждать. Брухуновой посоветовали успокоиться и быть терпимее к любым мнениям.
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