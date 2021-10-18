Спрятавшая глаза Пугачева на прогулке с красавцем вызвала фурор

Звезда приехала в столицу из своего семейного гнездышка в Подмосковье, чтобы встретиться с другом – дизайнером Игорем
Гуляевым. Для появления на публике певица выбрала наряд, удививший и восхитивший россиян.
Фото с прогулки опубликовал на своей странице в "Инстаграм" Гуляев. На снимке знаменитость позирует во всем белом: пышной длинной юбке, дубленке и обуви из овчины.
Некоторых фолловеров привлекла странная прическа Аллы Пугачевой. Они посчитали, что артистка неудачно выбрала парик. Были и те, кто не понял, зачем Примадонна скрыла глаза в пасмурную погоду за солнцезащитными очками. Но большинство подписчиков осыпали Аллу Пугачеву и ее спутника комплиментами, отметив, что они оба выглядят очень стильно и красиво.
Напомним, ранее исполнительница посетила день рождения Николая Баскова. 72-летняя звезда много танцевала и веселилась, не уступая более молодым коллегам. Гости вечеринки заметили, что Алла Пугачева стала выглядеть копией своей старшей дочери – Кристины Орбакайте. Знаменитость прошла ряд омолаживающих процедур и стареть не собирается.
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