Раскрыт секрет счастливого брака Проскуряковой и обрюзгшего Николаева: С юности гналась за деньгами

Долгое время Юлия Проскурякова мечтала об успешной сольной карьере. Однако теперь она живет интересами своего супруга, занимается домом и семьей. За 11 лет брака пара обзавелась наследницей, которую обожает артист. Он проводит много времени с девочкой и активно занимается ее развитием. Со стороны их союз выглядит просто идеальными, но злые языки до сих пор не могут успокоиться.
В последнее время в Сети все чаще говорят о том, что Игорь Николаев поправился и стал выглядеть намного хуже, а от былой яркости якобы вообще ничего не осталось. Многие удивляются, почему молодая возлюбленная до сих пор держится за их отношения, если якобы могла бы найти себе кого-то другого. Некоторым пользователям кажется, что ответ у них уже есть.
Они полагают, что Юлия Проскурякова якобы мечтала лишь о беззаботной жизни около успешного человека, а потому даже сейчас ее все более чем устраивает. Публика выдвинула теорию, что изначально она грезила о надежном мужчине, и задуманное сбылось. Точку зрения пользователей подтвердил и известный психолог, Андрей Зберовский.
Эксперт убежден, что многие женщины, идущие в шоу-бизнес, преследуют разные цели. Так, некоторые хотят просто хорошо устроиться в жизни, благодаря богатому мужчине рядом. Он полагает, что и супруга Игоря Николаева могла пойти именно этой дорогой. Психолог уверен, что и сейчас Юлия Проскурякова "не испытывает негатив".
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