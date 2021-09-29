Проскурякова не сдержала эмоций при виде Николаева с другой женщиной: Плачу

Накануне Игорь Николаев в личном блоге опубликовал плод своей работы с Игорем Крутым и Ани Лорак.

Этим видео музыкант поздравил певицу, которой 27 сентября исполнилось 43 года. Артист решил не писать трогательных строк в адрес коллеги по сцене, однако даже отрывка клипа хватило, чтобы народ растаял.

Поклонники пожелали имениннице множество теплых слов. Фанаты восхитились голосом и талантом Ани Лорак, отметив, что она невероятно харизматична. Не осталась в стороне и супруга Игоря Николаева.

Юлия Проскурякова одной из первых отметилась под видео. Она не смогла сдержать эмоций при виде мужа с другой женщиной. Артистка подчеркнула, что ей сложно держать себя в руках, когда она слышит эту песню. "Я всегда плачу, когда слышу ее", – написала звезда.

Стоит отметить, что многие поклонники удивились, что Игорь Николаев отдает красивые песни другим артисткам, а не хранит их для своей жены. Впрочем, Юлия Проскурякова не стала реагировать на подобные комментарии. За 11 лет брака певица привыкла к тому, что ее постоянно сравнивают то с коллегами мужа, то с бывшей женой.

Например, на днях Игорь Николаев опубликовал видео со свадьбы с Юлией Проскуряковой. Но даже в этом случае народ не постеснялся вспомнить Наташу Королеву. Правда, мнения разделились. Некоторые отметили, что новая избранница музыканта намного милее предыдущей, а другие заявили, что Юле не хватает харизмы и "породы".