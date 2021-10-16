"Древний старик уже": расплывшегося Николаева перестали узнавать

День Рождения Николая Баскова уже прошел, восторженный гости до сих пор не могут отойти от эмоций и поэтому продолжают делиться с подписчиками воспоминаниями о празднике через фотографии и видео в "Инстаграме".
Игорь Николаев в посте еще раз написал приятные слова своему коллеге. Он пожелал ему долгих лет жизни, а также назвал его "Человеком-Праздником", ведь даже в свое 45-летие он будет выступал на сцене для своих гостей.
Многие поклонники не только поддержали артистов, но и написали множество комплиментов. Они отметили и само мероприятие, и внешний вид кумиров.
"Как– то неожиданно Вам, Николай, 45. Не верится. Вы изменились и стали лучше. За вашей веселостью всё равно видно видно вашу Душу. Вы молодец! Красавчик!", "КРАСАВЧИКИ", "Молодцы", " Коля, Николай С днём рождения дорогой, будь счастлив и ещё хочу сказать береги маму,цени" (Орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – написали фанаты.
Нашлись и те, кто остался крайне недоволен тому, как стали выглядеть музыканты. Хейтеры не стали сдерживать эмоций и написали то, что думают.
"Даже в свой 45й....!, как буд то в 45 древний старик уже", "Вам, Николай, 45. Не верится", "Я Игоря больше люблю чем Колю" (Орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – высказались они.
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