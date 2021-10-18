Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

Этим знаменитостям шумиха вокруг их имени оказалась некстати

Скандал вокруг смертельной сочинской аварии с Мерседесом, в котором ехала Ксения Собчак 9 октября, набирает обороты с каждым днем. Несмотря на то, что во время ДТП телеведущая сидела на пассажирском сидении, общественность продолжает обвинять Собчак в том, что она покинула место аварии до приезда скорой помощи. Шумиха вокруг личности журналистки сказалась на ее карьере в худшую сторону – сейчас ее заработок и репутация находятся под угрозой.

Например, за день до конкурса красоты Miss Russian United States организаторы заменили Ксению, которая должна была стать ведущей мероприятия, на Анну Седокову. Также, по информации из соцсетей, из-за повышенного внимания к постам в инстаграм-аккаунте Собчак, ведущая лишилась возможности сотрудничества с рекламодателями. Однако концертный промоутер Сергей Лавров считает, что скандал с аварией мог сыграть Собчак на руку – в скором времени ценник на выезды телеведущей могут повысить.

Звезда телепередачи "Орел и решка" Регина Тодоренко угодила в скандал, когда неосторожно высказалась о жертвах домашнего насилия, заявив, что они дают своим партнерам повод для побоев. Общественность молниеносно отреагировала на заявление телеведущей.

Практически сразу после скандального интервью Тодоренко лишилась звания "Женщина года" по версии журнала Glamour, а после столкнулась с отказами от сотрудничества с ней многих известных компаний, потеряв при этом почти 20 миллионов рублей. Частично восстановить репутацию в глазах общественности телеведущая смогла только после того, как принесла публичные извинения за свое высказывания и сняла фильм о жертвах домашнего насилия.

Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" Сергей Сафронов стал участником крупного скандала год назад. Тогда одна из участниц проекта Алина Вердиш обвинила иллюзиониста во взяточничестве – из-за шумихи руководство было вынуждено немедленно уволить ведущего.

Судебное разбирательство закончилось тем, что Сафронова признали невиновным – иллюзионисту удалось доказать, что он принял от Вердиш деньги не в качестве взятки, а за свои услуги педагога. Однако дорога в "Битву экстрасенсов" для него теперь закрыта.

Известная теннисистка Мария Шарапова едва не лишилась карьеры из-за допингового скандала в 2016 году. Тогда спортсменка призналась в том, что в ее допинг-пробе был найден мельдоний. Сразу после этого Шарапова лишилась сотрудничества сразу с несколькими крупными компаниями, потеряв при этом почти 100 миллионов евро.

Однако Мария быстро смогла восстановить репутацию и вернуть многие рекламные интеграции – вскоре после скандала Международная федерация тенниса признала Шарапову невиновной.

В нулевых Алексей Панин, сыгравший главную роль в "Жмурках", считался талантливым и многообещающим актером. Однако вся его карьера разрушилась из-за скандалов сексуального характера.

В 2013 году шумиха началась из-за бисексуальных отношений, позже – из-за ролика о "любви к собаке", а уже в 2016 году Панин полностью перестает сниматься в кино.