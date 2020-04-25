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Шоу-бизнес

Тодоренко покаялась после скандала и заставила россиян замолчать

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая Регина Тодоренко шокировала пользователей словами о домашнем насилии. После разгоревшегося скандала знаменитость покаялась перед россиянами.
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На днях телеведущая дала интервью популярному изданию, где высказалась о домашнем насилии. Регина Тодоренко назвала женщин, которые терпят побои от своих мужчин, психически больными. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?", – выразила мнение звезда.

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Слова телеведущей вызвали бурные обсуждения в Сети. Пока одни поклонники согласились с Региной Тодоренко, другие обрушились на нее с критикой. По мнению последних, в насилии виноваты не жертвы. После разгоревшегося скандала редакция журнала Glamour решила лишить певицу звания "Женщина года".

В личном микроблоге Регина Тодоренко принесла пользователям извинения за свое "грубое и отвратительное высказывание". Она уточнила, что выступает против любого насилия. "Хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться", – написала телеведущая.

Певица призналась, что действительно ошиблась. В то же время она рада, что после ее слов смогли высказаться десятки тысяч женщин. Регина Тодоренко поблагодарила пользовательниц за то, что они показали ей "гнусные реалии", о которых она даже не подозревала.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Знаменитость выразила надежду, что ее страница в "Инстаграме" станет платформой для людей, которые готовы открыто говорить о домашнем насилии. Она связалась с представителями нескольких фондов, оказывающих помощь попавшим в беду женщинам. "Совместными силами мы донесем эту проблему до общества", – подчеркнула телеведущая.

Отметим, что по неизвестной причине Регина Тодоренко скрыла возможность комментировать новую публикацию, тем самым лишив россиян возможности обсудить эту проблему. Как именно планирует телеведущая помогать жертвами насилия, пока не понятно.

Автор: 25 апреля 2020, 21:25

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