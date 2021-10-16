Смертельная авария сыграла на руку Собчак: Под шумок повысят ценник

Страшную аварию, в которую в Сочи попала Ксения Собчак, обсуждают уже несколько дней. Народ разделился на два противоборствующих лагеря. Пока одни обвиняют телеведущую в смерти двоих пассажиров, другие жалеет ее и желают скорейшего выздоровления.
По слухам, после того, как "блондинка в шоколаде" вернется на работу, она может с легкостью поднять ценник. Ее корпоративы и так стоят дорого, а теперь могут стать многим совсем не по карману.
Так, концертный промоутер Сергей Лавров уверен, что пока экс-ведущая "Дома-2" восстанавливает силы, ее компания уже, возможно, обсуждает ценник будущих выездов теледивы. Некоторые считают, что представители жены Богомолова просто не смогут не воспользоваться ситуацией, так что смертельная авария в некотором роде сыграла на руку.
"У нее на самом деле много заказников, за каждый из которых она просит от 20 до 50 тысяч евро. А заказчикам она нужна, поэтому под шумок ей могут запросто повысить ценник", – высказался Лавров.
Напомним, что бывший кандидат в президенты Российской Федерации самостоятельно в своем "Телеграме" рассказал о случившимся в Сочи. Ксения Анатольевна написала, что находилась в машине с водителем и личной ассистенткой. Телеведущая получила множество ушибов, а также сотрясение мозга. Ассистентка пострадала не так сильно, девушка даже смогла помочь своей коллеге покинуть машину сразу после ДТП.
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