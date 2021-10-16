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Шоу-бизнес
Оголившаяся Тодоренко взбудоражила народ: Деградация налицо

Оголившаяся Тодоренко взбудоражила народ: Деградация налицо

Регина Тодоренко поделилась откровенным снимком.
прочитано 42 раза

Артистка активно ведет свой блог, за которым следит более восьми миллионов человек. Она нередко поднимает важные вопросы и пишет свои мысли. На этот раз Регина решила провести эксперимент. По ее наблюдению, фото со сборами для больных детей набирают гораздо меньше просмотров, чем "обнаженка".

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Оголившись для фото, Регина решила проверить, правда ли снимки в белье привлекают "умную аудиторию". Исследование артистки взбудоражило поклонников. Пока одни восхищались формами ведущей, другие парировали, что умную аудиторию не привлечь обнаженными фото. "Умную вряд ли привлечете трусами", "Сейчас только полуголые фото заходят. Чем сексуальнее, тем лучше. Деградация налицо", "Привлекать умную, адекватную аудиторию, не обязательно раздеваясь", – написали комментаторы.

Ранее Регина Тодоренко шокировала поклонников фотографией в необычном образе. На снимке она предстала с короткими черными волосами и прямой челкой. От привычного образа теледивы не осталось и следа. Поклонники были обескуражены. Они единогласно сошлись на том, что привычные светлые локоны ниже плеч подходят ведущей "Орла и решки" гораздо больше. Муж Регины Влад Топалов тоже не в восторге от подобных преображений супруги.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
16 октября 2021, 20:43 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко

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