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Шоу-бизнес
"Боль, которую невозможно представить!": бывший муж Гагариной убит чудовищным ДТП

"Боль, которую невозможно представить!": бывший муж Гагариной убит чудовищным ДТП

По статистике МВД в 2020 году в стране произошло 145 тысяч дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Каждое девятое – со смертельным исходом. Всего же за год на дорогах страны погибло 16 тысяч человек. Еще 183 тысячи получили травмы.
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Вечером 9 октября, автомобиль Mercedes S500, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП со смертельным исходом на 38-м километре трассы между Красной Поляной и Адлером. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen, в котором находились три человека. В результате удара Volkswagen отбросило на микроавтобус. Находящаяся в нем 35-летняя жительница Подмосковья погибла на месте.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Эта новость убила фотохудожника Дмитрия Исхакова – бывшего мужа певица Полины Гагариной. Он в шоке от случившегося. "Страшная история с ДТП. Чудовищно, что переживают семьи тех, кто погиб. Эта боль, которую невозможно представить, и я очень сильно сочувствую. Очень страшно", – считает Дмитрий.

"Но я точно не считаю, что Ксения Собчак в этой истории как-то виновата, – написал он на своей странице в "Инстаграм". – Она же была пассажиром и сама пострадала Просто мне попалось много комментариев с каким-то диким градусом ненависти, и я хотел бы сказать, что тут не должно быть место ненависти, а только скорби и сочувствую. Семьям пострадавших и Ксении сил и скорейшего выздоровления".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 октября 2021, 09:55 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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