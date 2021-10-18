"Боль, которую невозможно представить!": бывший муж Гагариной убит чудовищным ДТП

Вечером 9 октября, автомобиль Mercedes S500, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП со смертельным исходом на 38-м километре трассы между Красной Поляной и Адлером. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen, в котором находились три человека. В результате удара Volkswagen отбросило на микроавтобус. Находящаяся в нем 35-летняя жительница Подмосковья погибла на месте.
Эта новость убила фотохудожника Дмитрия Исхакова – бывшего мужа певица Полины Гагариной. Он в шоке от случившегося. "Страшная история с ДТП. Чудовищно, что переживают семьи тех, кто погиб. Эта боль, которую невозможно представить, и я очень сильно сочувствую. Очень страшно", – считает Дмитрий.
"Но я точно не считаю, что Ксения Собчак в этой истории как-то виновата, – написал он на своей странице в "Инстаграм". – Она же была пассажиром и сама пострадала Просто мне попалось много комментариев с каким-то диким градусом ненависти, и я хотел бы сказать, что тут не должно быть место ненависти, а только скорби и сочувствую. Семьям пострадавших и Ксении сил и скорейшего выздоровления".
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