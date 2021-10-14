Замужнюю Шпицу вывели на чистую воду: Возьмите меня, я готова

35-летняя артистка в этом году вышла замуж. Однако оказалось, что любимый мужчина – не единственный поклонник роскошной знаменитости. Александр Васильев прокомментировал ее образы.

Историк моды нередко бывает крайне критичен по отношению к звездам отечественного шоу-бизнеса. Однако это тот самый случай, когда даже ему практически не за что "ругать" публичную личность. Он отметил, что Катерина – феноменальная женщина, которая успевает не только много работать, но и вести активную светскую жизнь. По мнению специалиста, у звезды крайне обширный и грамотно собранный гардероб. Она тщательно подбирает каждый аксессуар и вовсе не боится выглядеть откровенной.

Александр Васильев указал, что у Катерины Шпицы интересное лицо и прекрасная фигура. При этом она умеет не выглядеть вульгарной. Он подчеркнул, что, в отличие от многих коллег, она не кричит всем своим видом "возьмите меня, я готова", хотя может быть одета в платье с глубоким декольте или вырезом на спине.

Эксперт отметил, что артистка часто стремится к стилю ретро. Так, в некоторых костюмах она напоминает ему французских актрис 80-х годов. Он подчеркнул, что Катерина во всем крайне корректна: нет ни вульгарного макияжа, ни накладных ногтей, ни слишком длинных ресниц. Она всегда выглядит органично.

Александр Васильев сравнил Катерину Шпицу и с куколкой, и с принцессой. Он указал, что даже самые короткие шорты и юбки в ее образах подобраны так правильно, что не выглядят неуместными. "Очень хороший стилист", – оценил историк моды. Он заметил, что многие образы знаменитости говорят о том, что она все время стремится к большему, мечтая о еще более значимых ролях.

