Екатерина Анатольевна Шпица актриса

Биография, Екатерина Шпица

Екатерина Шпица относится к категории наиболее ярких и талантливых актрис нового поколения. Несмотря на молодой по меркам синематографа возраст, снялась в более чем 20 знаковых фильмах и сериалах. Она смогла влюбить в себя зрителей страны благодаря положительным ролям. Каждого своего персонажа девушка смогла настолько реалистично изобразить, что критики не смогли найти изъянов в ее работе. Попутно работает на телевидении, играет в театральных постановках.

Семья

Мать Екатерина получила юридическое образование, и долгое время работала успешным адвокатом. Отец – украинец по национальности – работал шахтером. Однако впоследствии он бросил тяжелую деятельность и сосредоточился на ведении собственного бизнеса. Анатолий Васильевич открыл предприятие изготовлению предметов мебели и интерьера.

Детство и юность

Будущая звезда российских фильмов и сериалов провела детство в Инте (небольшой городок в республике Коми). Юной Шпице пришлось пережить воспалительное заболевание кожи, которое начало ослабевать только ближе к совершеннолетию. Врачи даже давали неутешительные прогнозы, что недуг серьезно скажется на внешнем виде и иммунной системе. Но все обошлось.

В детстве Катя любила устраивать импровизированные юмористические шоу дома, часто разыгрывая родителей и других родственников. Мама и папа поддерживали начинания девочки. Неудивительно, что во многом благодаря им она получила долгожданные роли в кинематографе. В 13 лет вместе с родителями переехала в Пермь, где поступила в школу с углубленным изучением французского языка. Именно тогда она впервые попробовала себя в роли актрисы, играя в театральных постановках (причем на французском языке).

После школы Шпица поступила в пермский институт культуры на актерское отделение факультета искусств. Попутно ей удалось покорить и юридический факультет ПГУ. Видимо, второй ВУЗ она выбрала под влиянием матери, которая в свое время работала адвокатом.

Карьера, Екатерина Шпица

Еще до совершеннолетия девушка твердо решила, чтобы будет сниматься в фильмах и сериалах. Параллельно учебе в школе она поступила в театр-студию «КОД», затем руководители перевели ее в старший состав театра «Новая драма». Екатерина получила колоссальный опыт, гастролировала по различным городам, совершенствовала актерские навыки.

Первые шаги

Во время учебы в пермских ВУЗах девушка участвовала в одном из столичных кастингов на роль модели. Затем она переехала в Москву на постоянную основу, и некоторое время работала в агентстве танцовщицей. После познакомилась с Юрием Чернавским и получила работу в его продюсерской компании. Она умудрялась совмещать работу хореографа-репетитора, певицы и преподавателя иностранных языков.

Путь наверх

Ее дебют состоялся в музыкальном фильме «Адам и превращение Евы», где Шпица исполнила роль наивной провинциалки. В скором времени она снялась в кинокартине «Принцесса цирка. Ее карьера стремительно процветала. Последовали съемки в сериалах «Сваха», «Синие ночи». Однако по-настоящему звездная роль ей досталась в фильме «Катя». Главная героиня киноленты произвела впечатление на критиков, и в скором времени последовали предложения от лучших деятелей в области кино РФ.

В 2012 году Екатерина приняла участие в фильме «Поддубный», где ее партнером стал известный российский актер Михаил Пореченков. Катя сыграла роль возлюбленной главного героя. Затем последовали съемки в фильме «Экипаж», где сыграли такие популярные артисты, как Владимир Машков и Данила Козловский. В это же время она успешно снималась в сериалах, что позволило ей стать одной из самых узнаваемых фигур в российском кинематографе.

Личная жизнь, Екатерина Шпица

В Москве Катя познакомилась с Константином Адаевым, каскадером. Романтические отношения закончились гражданским браком и рождением сына Германа. Стремление сниматься в фильмах и сериалах как можно раньше погубили отношения с мужем. Она не смогла много времени уделять ему и сыну (из Перми для воспитания ребенка даже пришлось приехать ее родителям). Брак в скором времени распался.

Сейчас актриса встречается с успешным московским предпринимателем Русланом Пановым. Он является гендиректором сети известнейших в столице фитнес-клубов. Журналисты активно обсуждают новости об их свадьбе. Однако точная дата неизвестна. Екатерина занята ролями в сериалах и кинофильмах, воспитанием сына, а ее избранник совершенствует собственные бизнес-проекты.

Интересные факты

У Шпицы есть профиль в Инстаграм, на который подписаны более полумиллиона человека. Она выкладывает туда личные фотографии. По словам актрисы, Инстаграм для нее что-то вроде архива.

Юридическое образование рассматривает в качестве «запасного аэродрома». Но судя по успешным ролям в сериалах и фильмах, Шпице вряд ли придется работать по специальности.

В детстве с ней долго работал психотерапевт, который помогал ей справляться с болью и преодолевать все проблемы, связанные с недугом.

Получила приз зрительских симпатий в шоу «Ледниковый период», танцуя в паре с Максимом Стависким.

Роли, Екатерина Шпица

Актрисе за 15 неполных лет в кинематографе удалось засветиться в почти 50 различных проектах. Она уже снималась в многомиллионных картинах и заслужила любовь отечественного зрителя.

Избранная фильмография:

2005 – «Адам и превращение Евы» (Ева)

2008 – «Синие ночи» (Пионерка)

2009 – «Катя: Военная история» (Катя)

2012 – «Метро» (Алиса)

2014 «Поддубный» (Маша)

2016 – «Экипаж» (Стюардесса)

2018 «Крымский мост: Сделано с любовью» (Варя)

Актриса сегодня

В 2019 году Екатерина Шпица сыграла в фильме «Молодое вино». Картина повествует о сложных отношениях между несколькими людьми. Она исполнила роль в сериале «Старая гвардия», представ в образе строгого следователя. В 2020 году зрители увидят сразу несколько проектов с ее участием: «Звездный разум» и «Белка и стрелка 3» (озвучка).