Катерина Шпица поразила внешним видом на премьере сериала "Коса"

Звезды собрались на светской вечеринке.

Накануне, 24 августа, в Москве состоялась презентация нового сериала "Коса". Детективный триллер снят специально для онлайн-кинотеатра KION.

Познакомиться с проектом приехали многие отечественные знаменитости. Среди прочих на мероприятии можно было увидеть актрис Эвелину Бледанс, Анну Банщикову, Дарью Повереннову, а также Марию Голубкину. Последняя, к слову, была в отличном расположении духа.

Судя по всему, недавний скандал не отразился на настроении Голубкиной. Напомним, экс-администратор "Москонцерта" Нина Федорова заявила, что Мария Голубкина является дочерью Алексея Баталова. Дескать, у матери актрисы, Ларисы Голубкиной, был роман со звездой картины "Москва слезам не верит". Мария опровергать домыслы не стала. Она лишь высмеяла ситуацию в личном инстаграм– аккаунте. "Вот это новость!" – язвительно написала знаменитость.

Хорошо провели время на презентации нового многосерийного проекта продюсер Илья Бачурин, звезда сериала "Ольга" Ксения Суркова и актер Денис Косяков. Режиссер Оксана Карас на вечеринку пришла со спутником.

Звезда сериала "Содержанки" Ольга Сутулова в октябре 2020-го родила первенца. Актриса подарила мужу и коллеге по цеху Евгению Стычкину сына. Статус мамы грудничка не помешал Сутуловой появиться на мероприятии.

Актриса Катерина Шпица поразила присутствующих красотой и свежестью. Знаменитость отдыхала все лето, что, естественно, положительно сказалось на ее внешнем виде. Шпица вместе с мужем и сыном побывала в Абхазии, в Крыму и на Красной поляне. Кроме того, Катерина завершила работу над первой редакцией собственной книги. Литературное детище знаменитости скоро увидит свет.

Добавим, сериал "Коса" выйдет 25 августа. Лента будет доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION. В центре сюжета картины Ева Кайдас – следователь по особо важным делам. Героиня расследует череду жестоких ритуальных убийств.