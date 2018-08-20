Актриса Катерина Шпица оголилась на красной дорожке

В Калиниграде состоялось закрытие фестиваля короткометражного кино "Короче". Триумфатором события стала режиссер Виктория Рунцова, представившаяфильм "Твою мать", а главной героиней красной дорожки – актриса Катерина Шпица, надевшая шикарное платье с оголенной спиной.
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