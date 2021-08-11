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Сериалы
"Научил меня хорошему": новый знакомый отвез Катерину Шпицу в монастырь

"Научил меня хорошему": новый знакомый отвез Катерину Шпицу в монастырь

Актриса рассказала о необычной поездке.
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Звезда отечественных сериалов Катерина Шпица рассказала, как проходит ее отдых к Крыму. В путешествие актриса отправилась с троюродной сестрой Ритой.

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 Екатерина Анатольевна Шпица

Екатерина Анатольевна Шпица актриса

Накануне у Шпицы и ее родственницы был очень насыщенный день. Гид по имени Дмитрий возил девушек по самым живописным местам полуострова. По словам Катерины, благодаря профессиональному экскурсоводу она узнала массу интересного. Например, мужчина показал ей красивое растение кампсис с прекрасными оранжевыми цветами. "Научил меня хорошему, то есть сладкий сок из соцветия высасывать, как он делал мальчишкой", – поведала актриса в личном микроблоге.

Звезда сериала "Полярный" побывала у Белой скалы, что находится близ одноименного села. Видела дельфинов во время морской прогулки, а также с воды полюбовалась тропой Голицына, вырубленной на склоне горы Коба-Кая. Кроме того, знаменитость научилась нырять "крымской бомбочкой" и щучкой.

Ближе к вечеру Катерину и Риту отвезли в святое место. "Посетили монастырь Сурб-Хач. У меня сердце замирало, когда я бродила среди келий", – рассказала знаменитость.

На закате Шпица любовалась видом на Собачье озеро и горный массив Карадаг. Звезда сериала "Полярный" рассказала также, что в ближайшем будущем планирует полетать на параплане, прокатиться верхом в горах и поучаствовать в перегоне лошадей на закате.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 17:32 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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