Шок: Пугачева предстала перед публикой без волос

Так, несмотря на свою скрытность, иногда Алла Борисовна случайно оказывается не снимках с различных торжеств. Она посетила день рождения наследницы Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой вместе с мужем и детьми. Позднее певица опубликовала фото в своем личном блоге. На одном из кадров позировала и сама Примадонна.
Однако внешний вид Аллы Пугачевой шокировал поклонников. Известно, что от привычных кудрей она избавилась некоторое время назад. Теперь на торжества она часто надевает самые разные парики. На этот раз артистка окончательно лишилась волос. Она выбрала короткую стрижку.
Пепельные локоны знаменитости слегка удивили публику. Поклонники еще не видели звезду отечественной эстрады с такой прической. Неизменной осталась лишь излюбленная челка знаменитости. Для выхода в свет певица выбрала темный наряд. Она продемонстрировала стройные ноги и подчеркнула их высокими кожаными сапогами.
Публика ахнула. Многие отметили, что сперва даже не совсем поняли, кто обнимает маленького Гарри на фото. "Аллочка, просто загляденье", "Все прекрасны! Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35", "Алла Борисовна, я Вас не узнала, как Вам классно", "Какая женщина Алла", – восхитились они.
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